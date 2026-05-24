中 탄광 가스폭발 참사…사상자 최소 200명 이상

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 탄광에서 발생한 대형 가스폭발 사고로 210명이 넘는 사상자가 발생했다.

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시나닷컴, 신화통신 등 중국 매체들에 따르면, 22일 오후 7시 29분쯤 산시성 퉁저우 그룹 소유 류선위 탄광에서 가스폭발 사고가 일어났다.

당시 광산 지하에서는 모두 247명이 작업 중이었던 것으로 전해졌다.

구조 현장에는 전문 구조 인력 335명과 의료진 420명이 투입됐으며, 주변 지역의 이동식 고압산소 챔버와 구급차 86대도 긴급 동원됐다.

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이 사고로 현재까지 82명이 숨지고 2명이 실종됐으며, 128명이 다친 것으로 집계됐다. 일부에서는 사망자를 90명으로 전하고 있다. 부상자 가운데 일부는 상태가 심각한 것으로 알려졌다.

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당국은 이번 사고와 관련해 해당 탄광 기업에서 중대한 불법 행위가 있었던 것으로 잠정 판단하고 있으며, 기업 실질 지배인과 책임자 등 관련 인원들에 대해 신병 확보 조치를 취한 상태라고 밝혔다.

사고 이후 시진핑 국가 주석은 "부상자 치료와 실종자 구조에 최선을 다해야 한다"면서 "사고의 원인을 철저히 조사하고 공개해야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com