라면 안에 웬 담배…봉지 뜯었더니 9300여 개비 쏟아져

사진출처=싱가포르 출입국관리청

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[스포츠조선 장종호 기자] 라면 화물 속에 다량의 담배를 숨겨 반입하려던 밀수 범죄가 싱가포르에서 적발됐다.

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더 스트레이츠타임스 등 현지 매체들에 따르면 싱가포르 출입국관리청(ICA)은 세금이 부과되지 않은 담배 9300여 개비를 압수했다고 밝혔다.

당국에 따르면 문제의 화물은 지난 12일 창이 항공화물센터에서 X-레이 검색 대상으로 지정됐다.

이는 ICA가 사전에 확보한 정보를 바탕으로 이뤄진 조사였다.

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해당 화물은 서류상 즉석라면 제품으로 신고돼 있었지만, 라면 포장 내부 곳곳에 면세 담배가 숨겨져 있던 것으로 드러났다.

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ICA는 "첨단 기술과 데이터 분석 역량을 활용해 밀수 시도를 지속적으로 차단할 것"이라고 밝혔다.

이어 "검문 과정에서 마약, 무기, 폭발물, 불법 물품 등의 반입을 막기 위해 보안 검색을 강화하고 있다"고 설명했다.

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싱가포르에서는 관세를 내지 않은 담배를 구매·판매·보관·운반하거나 관련 거래에 관여하는 행위가 중범죄로 간주된다.

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현지 법에 따르면, 면세 담배 관련 범죄로 유죄 판결을 받을 경우 탈루 세금의 최대 40배에 달하는 벌금형과 함께 최대 6년 징역형이 선고될 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com