현대차그룹, 美 오토테크 어워드 '올해의 자동차 회사' 선정

사진제공=현대차그룹

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현대자동차그룹이 미국에서 자동차·모빌리티 분야 혁신 역량을 인정받았다.

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현대차그룹은 2일(현지시간) 미국 미시간주 노비에서 열린 '오토테크 어워드 2026(AutoTech Awards 2026)'에서 '올해의 자동차 회사(Automaker of the Year)'로 선정됐다고 밝혔다.

오토테크 어워드는 글로벌 ICT 리서치 기관인 인포마(Informa)가 주관하는 시상식으로, 인공지능(AI), 커넥티비티, 소프트웨어, 안전성, 커넥티드카 생태계 등 자동차·모빌리티 분야의 혁신 기술과 기업을 선정한다.

심사위원단은 현대차그룹 선정 배경으로 3년 연속 세계 올해의 차 수상, 전용 전기차 플랫폼 경쟁력, 800V 초고속 충전 기술, 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)의 톱 세이프티 픽 플러스(TSP+) 획득 실적과 디자인 분야 수상 경력 등을 꼽았다.

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현대자동차 미국법인(HMA)이 2021년과 2024년 같은 부문을 수상한 바 있으나, 현대차그룹 차원의 수상은 이번이 처음이다.

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현대차그룹은 앞으로 전기차 플랫폼 성능과 안전성, 디자인 경쟁력을 지속 강화하는 한편 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전략을 가속화하고 글로벌 커넥티드 모빌리티 역량 확대에 나설 계획이다.

한편 올해 시상식은 미국 자동차 전문매체 워즈오토(WardsAuto)가 주관하는 '2026 워즈 10 베스트 인테리어 & UX' 시상식과 함께 진행됐다. 지난해까지 'OEM 오브 더 이어(OEM of the Year)'로 운영되던 해당 부문은 올해부터 '올해의 자동차 회사'로 명칭이 변경됐다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com