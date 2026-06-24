'오독오독' 얼음 씹는 아이들…치아엔 '독' 된다

AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 무더운 여름, 아이들이 음료를 마신 뒤 남은 얼음을 '오독오독' 씹어 먹는 모습을 흔히 목격한다. 하지만 단단한 얼음을 반복적으로 깨무는 습관은 치아에 미세한 균열을 만들거나 손상을 유발할 수 있어 가볍게 넘겨서는 안 된다.

Advertisement

치아의 법랑질은 인체에서 가장 단단한 조직 중 하나이지만, 지속적으로 강한 충격이 가해질 경우 손상이 발생할 수 있다. 특히 얼음은 매우 단단하고 순간적으로 강한 힘을 치아에 전달하기 때문에 치아의 미세균열이나 파절을 유발할 수 있다.

어린이의 경우 넘어지거나 부딪힌 경험이 있는 치아, 충치 치료를 받은 치아, 발육이 완전히 끝나지 않은 영구치는 상대적으로 손상에 더 취약할 수 있다. 겉으로는 이상이 없어 보여도 반복적인 충격이 누적되면 미세균열이 발생하고, 시간이 지나면서 시린 증상이나 치아 일부가 깨지는 형태로 나타날 수 있다.

또한 얼음을 깨무는 과정에서 레진 수복물이나 기존 치과 치료 부위가 탈락하거나 손상될 위험도 있다. 특히 앞니 끝부분이 깨지거나 어금니 교두가 파절되는 경우에는 추가적인 치료가 필요할 수 있다.

Advertisement

치아에 금이 가거나 파절이 발생하면 찬 음식에 시린 증상이 나타나거나 씹을 때 통증이 발생할 수 있으며, 균열이 깊은 경우에는 신경치료가 필요한 상황으로 이어질 수도 있다. 따라서 얼음을 씹는 습관이 있다면 가능한 한 줄이는 것이 바람직하다.

Advertisement

성북우리아이들병원 치아튼튼센터 변희석 센터장은 "얼음을 깨물어 먹는 습관은 단순한 행동처럼 보일 수 있지만 치아에는 상당한 충격을 가할 수 있다. 특히 성장기 어린이의 치아는 반복적인 강한 힘에 의해 미세균열이나 파절이 발생할 수 있으며, 기존에 치료를 받은 치아는 더욱 주의가 필요하다. 치아 균열은 초기에 특별한 증상이 없을 수 있으므로 얼음을 자주 씹는 습관이 있다면 개선하는 것이 좋으며, 시린 증상이나 통증이 나타난다면 치과 검진을 받아보는 것을 권장한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com