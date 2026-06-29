아이 손·발·입에 물집, 여름철 유행 '수족구병'…수두와 다른 점은?

사진제공=서울대병원

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[스포츠조선 장종호 기자] 초여름 무더위와 함께 '수족구병'이 본격적인 유행 양상을 보이고 있다.

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수족구병은 전염성이 강해 어린이집이나 유치원 등 단체 생활 환경에서 빠르게 확산하는 특징이 있다. 서울대병원 소아청소년과 윤기욱 교수의 도움말로 수족구병의 특징, 수두와의 비교, 예방법을 정리했다.

◇5세 이하 영유아에 흔해…손·발·입에 물집과 통증

수족구병은 주로 콕사키바이러스 A16형, 엔테로바이러스 A71형 등 장바이러스 감염으로 발생하는 질환이다. 면역력이 약한 5세 이하 영유아에서 흔히 발생하며, 5월부터 시작돼 8월에 정점을 보이는 대표적인 여름철 감염병이다.

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수족구병은 감염 후 3~5일의 잠복기를 거쳐 미열, 인후통, 식욕 부진과 같은 초기 증상이 나타난다. 이후 혀, 입천장, 잇몸, 입술 안쪽 등 구강 점막에 통증을 동반한 물집과 궤양이 생기는데, 통증이 심한 경우 침을 삼키지 못해 침을 많이 흘리기도 한다. 동시에 손등·발등, 손바닥·발바닥, 엉덩이 등에 붉은 물집 형태의 발진이 나타나는 것이 특징이다.

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수족구병은 수두와 증상이 비슷해 혼동하기 쉽지만, 그 원인과 양상에는 차이가 있다. 수두는 수두-대상포진 바이러스 감염으로 발생한다. 얼굴이나 몸통에서 발진이 시작돼 전신으로 퍼지며, 이후 수포, 농포, 딱지의 형태로 변하는데, 그 과정에서 가려움이 동반되는 것이 특징이다.

◇직접 접촉 및 비말로 전파…탈수 주의해야

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수족구병은 주로 감염자의 대변, 침, 콧물, 가래 등 분비물에 직접 접촉하거나 기침, 재채기를 통한 비말로 전파된다. 장난감, 놀이기구, 문손잡이 등 공용 물품을 함께 사용하는 환경에서는 간접 접촉으로도 쉽게 확산할 수 있다.

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증상이 시작된 후 약 1주일간 전염력이 가장 강하며, 대변을 통해서는 바이러스가 8주 이상 배출될 수 있다. 따라서 증상이 호전돼 등원을 재개한 이후에도 손 위생 등 개인위생 관리를 철저히 해야 한다.

수족구병은 대부분 3~7일 내 자연 호전되지만, 입안 통증으로 물이나 음식 섭취가 줄어 탈수가 발생할 수 있으므로 주의가 필요하다. 아이가 음식을 거부할 때는 맵거나 짠 음식, 신맛이 나는 음료 등은 통증을 악화시킬 수 있으므로 피해야 한다. 대신 충분히 식힌 미음이나 죽, 우유와 요거트 등 부드럽고 시원한 음식은 통증 완화와 수분 보충에 도움이 된다.

만약 아이가 8시간 이상 소변을 보지 않거나, 울 때 눈물이 나지 않고 입술이 건조해지는 모습을 보이면 수액 등 적절한 치료를 받아야 한다.

◇고열·경련·의식 저하 발생 시 합병증 의심 필요

대부분 경과가 양호하지만 드물게 합병증이 발생할 수 있다. 고열이 지속되거나 반복적인 구토, 경련, 의식 저하 등이 나타나면 무균성 뇌수막염, 뇌염, 심근염으로 이어질 수 있어 즉시 응급실을 방문하거나 진료받는 것이 권장된다.

현재 수족구병은 백신이나 치료제가 없어 개인위생 관리가 가장 효과적인 예방법이다. 외출 후, 식사 전후, 기저귀 교체 후에는 흐르는 물과 비누로 손 씻기를 생활화하고, 아이들이 자주 만지는 장난감, 문고리 등을 청결하게 유지하는 것이 중요하다.

윤기욱 교수는 "수족구병이 의심되거나 진단된 경우에는 전염력이 약해질 때까지 어린이집·유치원 등 단체생활을 중단하는 것이 감염 확산을 막는 가장 효과적인 방법"이라고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com