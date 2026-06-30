'이중제형' 전성시대…동국제약, 정제+ 액상 '마이팝' 3종 다이소서 선보여

◇'마이팝' 3종. 사진제공=동국제약

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정제와 액상을 한번에 섭취하는 '이중제형 건강기능식품'이 주목받으면서, 제약업계부터 식품업계까지 다양한 제품 출시에 나서고 있다.

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동국제약이 선보인 이중제형 건강관리 음료 '마이팝' 3종은 다이소 제품 최초의 PUSH형 이중제형 음료다.

'누르면 뚫린다!'라는 슬로건과 함께, 상단의 캡을 손가락으로 누르면 정제가 액상으로 떨어지는 PUSH형 이중제형 패키지를 적용해, 정제를 손에 덜 필요 없이 한 번에 간편하게 복용할 수 있다. 소비자의 필요와 라이프스타일에 따라 성분과 맛을 골라 섭취할 수 있도록 풍부한 식이섬유의 2세대 푸룬주스부터 활력 홍삼, 식후 효소매실 등 3가지 맛과 성분으로 구성했다.

'마이팝 푸룬&식이섬유'는 사과의 5배 이상 식이섬유를 함유하고 있는 푸룬 농축액 1000mg과 식이섬유환(난소화성말토덱스트린) 3g을 가득 담아낸 2세대 푸룬주스다. '마이팝 홍삼&비타B'는 발효홍삼농축액 액상에 비타민B6, 비타민B12, 아연을 포함한 정제를 결합한 제품이고, '마이팝 발효효소&매실'은 매실농축액 900mg과 양배추농축액 액상에 15곡 발효효소분말 정제를 함유했다.

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동국제약 건식사업부 담당자는 "마이팝은 맛과 영양, 합리적인 가격으로 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 고품질 혼합음료"라며, "체력이 떨어지고 지치기 쉬운 여름, 전국의 다이소에서 마이팝 3종으로 일상은 물론 여름 휴가지까지 어디서나 간편하게 건강 관리를 시작할 수 있을 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com