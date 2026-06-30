순천향대천안병원, 석면피해자 힐링캠프 개최…"몸과 마음 회복 기대"

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 석면환경보건센터(센터장 강민성)가 29일과 30일, 양일에 걸쳐 충남 예산에서 '2026년 석면피해자 힐링캠프'를 개최했다.

Advertisement

이번 힐링캠프는 석면피해자들의 심신 회복과 삶의 질 향상을 위해 마련됐으며, 충남 홍성과 보령지역 석면피해자 60여명이 참여했다.

참가자들은 예당호와 치유의숲에서 숲길 걷기와 호흡 명상 등을 통해 지친 마음을 달래고, 석면질환 예방·관리 교육과 전문의 건강상담 및 진찰을 통해 건강 상태를 점검하는 시간을 가졌다.

강민성 센터장은 "석면피해자들에게는 치료만큼이나 마음을 나누고 서로를 이해하는 시간이 큰 힘이 된다"면서 "이번 힐링캠프를 통해 일상의 걱정을 잠시 내려놓고 몸과 마음을 회복하는 소중한 시간이 됐기를 바란다"고 말했다.

Advertisement

한편, 순천향대천안병원 석면환경보건센터는 국내 유일의 국가지정 석면 전문기관으로, 전국 석면 피해 우려 지역 주민들을 대상으로 예방 교육, 건강영향조사, 사후관리 등을 전담하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com