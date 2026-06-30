아이들 놀던 분수에 '쾅' 가슴 철렁…낙뢰 순간 CCTV 포착

사진출처=ABC 뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 폴란드의 한 공원 분수에 낙뢰가 떨어지는 순간이 포착돼 화제다.

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당시 분수 주변에서는 어린이들이 물놀이를 하며 놀고 있었지만 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다.

ABC 등 외신들에 따르면 지난 20일(현지시각) 폴란드 남서부 브로츠와프의 한 공원 분수 시설에 강한 낙뢰가 떨어졌다.

순간 거대한 섬광과 함께 물기둥이 치솟는 모습이 공원 CCTV에 포착됐다.

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당시 분수 인근에는 어린이들이 뛰어놀고 있었지만 번개가 떨어진 직후 모두 안전하게 대피했다.

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다만 낙뢰의 충격으로 분수 시설은 크게 파손됐으며, 예정돼 있던 분수 공연도 취소됐다.

시설 관계자는 현지 언론과의 인터뷰에서 "분수에 직접 낙뢰가 떨어졌음에도 인명 피해가 없었던 것은 매우 운이 좋은 일이었다"고 말했다.

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이번 사고는 최근 유럽 전역을 강타한 이례적인 폭염 속에서 발생했다. 6월 들어 유럽 각지에서는 평년보다 높은 기온이 이어지며 폭염과 함께 국지성 뇌우, 낙뢰 등 기상 이변도 잇따르고 있다.

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전문가들은 여름철 강한 대류 현상으로 인해 갑작스러운 천둥·번개가 발생할 가능성이 높다며, 낙뢰가 예보된 경우 분수나 수영장 등 물가와 개방된 장소의 이용을 자제하고 즉시 실내나 안전한 장소로 대피해야 한다고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com