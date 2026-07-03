"비행기 통로에서 요가·물구나무"…"민폐" "자유" 갑론을박

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 비행 중인 여객기 통로에서 요가와 스트레칭을 하는 영상을 공개한 피트니스 인플루언서가 온라인에서 논란에 휩싸였다.

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미국 매체 뉴욕포스트에 따르면 피트니스 인플루언서 로사 어드벤처스는 최근 자신의 SNS에 비행기 통로에서 다양한 동작을 선보이는 영상을 공개했다.

영상에는 로사가 기내 통로에서 스트레칭을 하는 것은 물론 스쿼트, 물구나무서기, 한 손 균형 자세, 앞돌기 등 고난도 동작을 이어가는 모습이 담겼다.

그녀는 "땅 위에 있든 고도 3만 5000피트 상공에 있든 자신감 있게 물구나무를 서고 한쪽 다리로 균형을 잡을 수 있다"며 "장거리 비행에서 나는 움직임을 선택한다"는 문구를 영상에 덧붙였다.

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영상 속 다른 승객들은 대부분 앞만 바라보거나 애써 관심을 두지 않는 모습이었지만, 일부는 놀란 듯 뒤를 돌아보며 그녀의 행동을 지켜봤다.

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해당 영상은 약 60만 회의 조회수를 기록하며 온라인에서 큰 화제를 모았다.

영상을 본 네티즌들은 "공공장소에서 지나치게 눈길을 끄는 행동이었다", "관심받고 싶은건가", "공기 오염 유발" 등 비판적 반응을 내놨다.

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반면 "다른 사람과 부딪히지만 않는다면 상관없다", "남의 시선을 신경 쓰지 않는 자유도 있다"며 옹호하는 의견도 있었다.

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논란이 커지자 로사는 직접 해명에 나섰다. 그녀는 "승무원과 다른 승객 모두 문제 삼지 않았고 누구의 이동도 방해하지 않았다"며 "대부분은 내가 운동한 사실조차 몰랐고, 본 사람들도 크게 신경 쓰지 않았다. 모두가 만족했다"고 주장했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com