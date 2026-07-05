이디야커피, '유엔참전국 미래세대 교류캠프' 후원

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이디야커피가 최근 국내에서 진행된 2026년 유엔참전국 미래세대 교류캠프 발대식을 후원했다고 5일 밝혔다. 후원은 대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신한 유엔참전국 참전용사와 그 후손들에게 감사의 뜻을 전하고, 미래세대 간 교류를 격려하기 위해 진행됐다.

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이디야커피에 따르면 2026년 유엔참전국 미래세대 교류캠프 발대식은 지난 3일 경기도 용인 HL 인재개발원에서 열렸다. 국가보훈부가 주최됐으며, 올해 캠프는 7월 3일부터 9일까지 6박 7일간 서울과 부산 일대에서 진행된다. 참가자는 국내를 포함해 미국, 영국, 캐나다 등 13개국 144명에 달한다. 이디야커피는 유엔참전국 미래세대 교류캠프 발대식 참가자들에게 디카페인 아메리카노와 쿠키 2종을 제공했다.

에티오피아와 이디야커피의 특별한 인연도 담겼다. 에티오피아는 6·25전쟁 당시 강뉴부대를 파병한 유엔참전국이다. 올해 캠프에는 에티오피아 참전용사 후손으로 구성된 강뉴합창단이 참여해 발대식에서 특별 공연을 선보였다. 이디야커피의 사명 'EDIYA'는 에티오피아 부족의 언어에서 유래했으며, 이디야커피 블렌딩 원두에서도 에티오피아 원두를 사용하고 있다.

이디야커피 관계자는 "이디야커피와 깊은 인연을 이어온 에티오피아를 비롯해 유엔참전국 미래세대가 한국에서 따뜻한 기억을 남기길 바란다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com