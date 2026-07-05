LG유플러스, 익시오 로밍콜 서비스 지역 확대 "하반기 100개국 계획"

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LG유플러스가 해외로밍 서비스 경쟁력 강화에 나선다. 익시오 로밍콜 서비스 지역 확대를 바탕으로 고객 편의성 확대에 초점을 맞췄다. 익시오 로밍콜은 AI 통화앱 '익시오' 이용 고객이 U+ 로밍 요금제 또는 와이파이(Wi-Fi) 환경에서 음성 통화를 이용할 경우 국제 통화요금 부담 없이 사용할 수 있도록 설계한 서비스다.

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5일 LG유플러스에 따르면 일본을 시작으로 해외 무료 통화 서비스 '익시오(ixi-O) 로밍콜' 서비스를 출시하고, 하반기 내 약 100개국으로 제공 국가를 확대할 계획이다. 고객이 해외 체류 중에도 국내에 있는 가족, 지인, 업무 관계자와 부담 없이 통화할 수 있는 환경을 제공한다.

LG유플러스의 서비스 확대는 최근 1년 내 로밍 서비스를 이용한 고객을 대상으로 한 설문 결과를 바탕으로 했다. 설문 조사를 통해 해외에서 요금 부담과 이용 불확실성으로 음성 통화를 자제하고 메신저 통화를 대체 사용하는 경향이 뚜렷하게 나타난 것을 확인, 이용 패턴과 고객 요구를 반영해 일반 음성 통화를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 서비스를 설계했다.

익시오 로밍콜은 일본을 시작으로 하반기 내 글 벌 약 100개국으로 서비스 제공 국가를 순차 확대할 계획이다. LG유플러스는 국가별 네트워크 환경에 따른 통화 품질 차이를 고려해 동남아, 중국, 유럽 등 한국인 이용 수요가 높은 지역을 중심으로 서비스 안정성을 점검하며 단계적으로 확대할 방침이다.

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LG유플러스는 서비스 출시를 위해 해외 통신사와 협력해 품질 점검을 진행했다. 로밍 환경에서도 안정적인 통화 품질을 확보하고 익시오 주요 기능이 원활하게 작동하는지 사전에 검증했다. LG유플 러스는 이를 통해 국내와 유사한 수준의 이용 경험을 제공하는 데 중점을 뒀다.

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최윤호 LG유플러스 AI사업그룹장(상무)은 "로밍 환경을 포함해 고객이 국내외 어디서든 부담 없이 통화하고 안전하게 서비스를 이용할 수 있도록 AI 기반 통화 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com