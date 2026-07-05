SK텔레콤, 초대형 AI 데이터 센터 구축 추진 "아시아 AI 허브 도약 목표"

◇정재헌 SK텔레콤 CEO가 지난 3일 경남 진주 경상대에서 진행된 '영남권 첨단산업 육성전략 국민보고회'에서 AI 데이터센터 투자 계획을 발표하고 있는 모습.

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SK텔레콤이 최대 15GW 규모의 AI 데이터센터 구축을 추진한다. 울산을 중심으로 영남권을 아시아 최대 인프라 허브 구축하기 위한 프로젝트 일환이다. 총 사업비는 1000조원에 달하며, 그래픽처리장치(GPU)만 300만 장이 가량이 투입될 전망이다. 초대형 AI 데이터 센터 구축은 국내 AI산업 발전을 위한 것으로 과거 경부고속도로를 바탕으로 산업 성장을 이끈 역할을 담당할 것이란 게 SK텔레콤의 설명이다.

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5일 SK텔레콤에 따르면 초대형 AI 데이터센터 구축은 고성능 컴퓨팅 인프라가 국가 경쟁력을 좌우하는 환경에서 국내 AI 컴퓨팅 인프라를 선제적으로 구축하기 위한 일환에서 진행된다.

우선 울산에 짓고 있는 1호 AI 데이터센터를 시작으로 영남권 전체에 2GW 이상 규모의 클러스터를 구축하고, 글로벌 빅테크의 AI 인프라 수요를 한국으로 유치하는 거점으로 활용한다. 서남권 1GW 추가 구축을 포함해 국내에 5GW 규모의 AI 데이터센터를 2029년부터 단계적으로 오픈하는 것을 추진할 예정이다. SK텔레콤은 초기 투자 부담 및 사업 위험 최소화를 위해 수요와 투자 여건을 고려해가며 2035년에 15GW 규모의 AI 데이터 센터가 순차적으로 추진될 수 있도록 확대해 나갈 계획이다.

SK텔레콤은 'AI 인프라 설계자'로서 AI 데이터센터의 설계·구축·운영을 총괄하는 중추적 역할을 담당한다. SK그룹이 보유한 계열사별 핵심 역량인 AI 데이터센터 인프라의 핵심 요소는 반도체, 에너지 솔루션, 데이터센터의 건설과 운용 역량을 활용할 방침이다. AI 데이터센터 구축 프로젝트에는 각 계열사가 참여해 그룹이 보유한 풀스택(Full-Stack) AI 인프라 역량을 총결집할 것으로 알려졌다.

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SK텔레콤은 현재 울산에서 2027년 하반기 가동을 목표로 아마존웹서비스(AWS)와 함께 하이퍼스케일급 AI 데이터센터를 건설 중이다. 지난해 11월 'SK AI 서밋 2025(SK AI SUMMIT 2025)'에서는 정재헌 SKT CEO가 AI 인프라 구축 로드맵을 공개하며, 국가대표 AI 사업자로서 AI 인프라 진화를 이끌겠다고 밝힌 바 있다. 최근에는 엔비디아와 공동으로 차세대 AI 데이터센터로 불리는 'AI 팩토리' 운영 계획을 발표했다. SK텔레콤은 2027년 AI 팩토리 운영을 시작해 향후 GW급 규모로 확대해 나갈 예정이다.

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SK텔레콤은 초대형 AI 데이터센터가 경부고속도로(1968년), 초고속 인터넷(1998년)에 이은 대한민국의 세 번째 혁신 인프라로 보고 이를 주도적으로 이끌어 나갈 것으로 기대하고 있다.

정재헌 SK텔레콤 CEO는 "AI 데이터센터 구축은 글로벌 AI 생태계가 필요로 하는 컴퓨팅 인프라를 선제적으로 준비하기 위한 것"이라며 "정부·산업계·지역사회와 긴밀히 협의해 대한민국이 아시아의 핵심 AI 인프라 허브로 성장하는 데 기여하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com