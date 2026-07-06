미식의 향연, 축제의 설렘…'오감만족' 장흥에서 여름나기 어때요?

◇장흥 흥장여다지회마을의 갯장어샤브샤브. 갯장어샤브샤브는 여름철 보양식인 동시에 여름철 철름열장흥에서 즐길 수 있는 별미 중 하나다. 사진제공=지엔씨21

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어느 때보다 무더위가 예상되는 올여름. 축 처진 어깨와 벌써부터 사라진 입맛은 여름 휴가를 더욱 간절하게 만든다. 이 계절에 자연에서 건져 올린 천연의 감칠맛과 무더위를 시원하게 날려버리는 물축제가 열리는 곳. 매년 이 무렵, 장흥으로 떠나야 하는 이유다.

◇갯장어샤브샤브는 약재로 우린 육수와 표고버섯, 부추 등 채소를 넣고 지글지글 끓는 육수에 갯장어를 살짝 데쳐 간장이나 초장에 찍어 먹으면 된다. 다 먹고 난 뒤 죽을 요청하면 또 다른 건강한 맛을 느낄 수 있다. 사사진제공=지엔씨21

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금강산도 식후경 '갯장어 샤브샤브·된장물회·삼합'

지역 여행의 가장 큰 재미는 새로운 미식 경험이다. 언제부턴가 음식은 여행객이 여행지를 선정하는 중요한 기준이 되고 있다. 전남 장흥은 비옥한 땅과 바다를 품고 있어 계절별 별미가 발달된 곳이다. 풍요로움이 가득한 지역 성향상 넉넉한 인심은 주인장의 손맛을 더한다. 장흥의 여름철 별미로는 갯장어 샤브샤브가 꼽힌다. 겨울철 굴구이에 비해 가격은 높지만, 지친 입맛을 되살릴 수 있는 것을 감안하면 아깝지 않은 금액이다.

대추와 당귀, 엄나무를 넣고 끓여 삼계탕 육수보다 진하고, 갯장어는 씹을수록 고소한 맛이 난다. 장흥의 남쪽 안양면 여다지 해변은 한국관광공사가 가장 깨끗한 갯벌로 선정한 곳이다. 이곳에선 장흥 장어가 잡힌다. 약재로 우린 육수와 표고버섯, 부추 등 채소를 넣고 지글지글 끓는 육수에 갯장어를 살짝 데쳐 간장이나 초장에 찍으면 여름 보양식으로 이만한 게 없다. 곱게 칼질한 장어를 몇 초간 담그면 살이 오그라들면서 하얀 꽃으로 변한다. 장어는 남녀노소 모두에게 건강식으로 좋다.

◇창흥의 된장물회는 여름철 시원하게 즐길 수 있는 음식이다. 초장 베이스에 익숙한 물회와 달리 고소한 맛과 감칠맛이 뛰어나다. 증흥 산들뫼바다의 된장물회. 사진제공=지엔씨21

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갯장어 샤브샤브가 뜨거운 여름철 별미라면, 시원한 여름철 별미는 된장물회가 있다. 초고추장의 물회와는 또 다른 색다른 맛을 선사한다. 된장물회는 전통적으로 담근 된장 국물에 육질이 부드러운 횟감을 섞어 만든다. 청양고추의 칼칼한 맛과 된장의 구수한 맛이 잘 어울리고, 숙취 해소에 탁월한 효과가 있으며 시원하고 담백하다. 그냥 먹어도 좋고 밥을 말아 먹어도 일품이다. 된장물회는 며칠씩 고기잡이를 나간 어부들이 준비해 간 김치가 시어 버려 잡아 올린 생선과 된장을 섞어 먹은 데서 유래했다고 한다. 가정에서는 어린 농어, 돔, 뱀장어 등 싱싱한 생선이면 가리지 않고 넣어 먹었지만 식당에서는 대부분 어린 농어를 재료로 쓴다.

◇장흥을 대표하는 음식하면 장흥삼합을 빼놓을 수 없다. 갯벌에서 자란 키조개 관자, 참나무에서 자란 표고버섯, 한우가 한데 어우러지며 입안의 미각을 깨운다. 맛나숯불갈비의 장흥삼합. 사진제공=지엔씨21

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비빔밥(전주), 밀면(부산), 닭갈비(춘천) 등 지역을 대표하는 음식이 있기 마련이다. 장흥을 대표하는 음식은 '장흥삼합'이다. 홍어가 주재료인 목포삼합과는 재료부터가 다르다. 장흥삼합은 갯벌에서 자란 키조개 관자, 참나무에서 자란 표고버섯, 한우가 주재료다. 각자 먹어도 맛있지만, 맛있는 세 가지 재료가 함께 어우러지면 그 맛의 깊이가 더욱 커진다. 장흥의 토요시장을 중심으로 장흥삼합을 하는 집을 찾는 건 어려운 일이 아니다. 소고기는 별도 구매를 해서 음식점에서 삼합 세팅 비용을 별도로 지불하고 먹는 경우가 많다. 신선한 재료다 보니 너무 익히지 않게 구워서 쌈장이나 양념채소에 곁들여 먹으면 강하지 않으면서도 넉넉한 풍미가 입 안 가득 느껴진다.

◇올해 19회를 맞은 정남진장흥물축제가 7월25일부터 8월 2일까지 9일간 장흥군 일대에서 진행된다. 사진제공=지엔씨21

지역 전체가 워터파크, 신나는 물놀이에 남녀노소 신바람

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여름철 대표 축제로 워터밤이 자리 잡은 요즘. 장흥에선 여름마다 물 축제가 열린다. DJ 공연 중심의 워터밤과는 사뭇 다르지만, 물을 테마로 남녀노소가 함께 어우러져 즐기는 설렘은 워터밤 그 이상이다. 회를 거듭할수록 장흥의 물축제를 찾는 이들이 늘고 있고, 명실상부 가족형 물놀이 축제로 성장했다.

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장흥 물축제의 정식 명칭은 정남진장흥물축제다. 올해 19회로, 7월 25일부터 8월 2일까지 9일간 장흥군 장흥읍 탐진강 수변공원, 빠삐용Zip, 편백숲 우드랜드 일원에서 진행된다. 올해는 장흥의 깨끗한 자연과 건강한 삶, 그 속의 쉼을 제공하는 것에 초점을 맞춘다.

◇정남진장흥물축제는 최근 유행하는 워터밤과 차이가 있다. 남녀노소 모두 즐길 수 있으며, 9일간 색다른 콘셉트로 진행된다. 사진제공=지엔씨21

정남진장흥물축제는 말 그대로 온통 '물'축제다. 게릴라 부대와 물싸움 교전 퍼레이드를 벌이는 거리퍼레이드 살수대첩부터 매일 오후 2시에 시작되는 지상최대의 물싸움과 지상최대의 물 풍선 싸움 그리고 다양한 수상 이벤트까지 물로 시작해서 물로 끝난다고 해도 과언이 아니다. 지상최대의 물싸움은 9일간 색다른 콘셉트로 진행되기 때문에 언제 와도 신나게 즐길 수 있다. 사방에서 정신없이 날아오는 물대포와 물 풍선, 그리고 물총이 한데 어우러져 지상 최대의 물싸움이 펼쳐진다. 장흥물축제의 시작을 알리는 대표 프로그램인 거리퍼레이드 살수대첩은 7월 25일 토요일 오후 1시부터 2시까지 장흥군민회관을 출발해 중앙로를 거쳐 축제장인 장흥교 주차장까지 행진한다. 거리 곳곳에서 시원한 물줄기가 쏟아지고 여기저기서 물 폭탄이 떨어진다.

◇빠삐용Zip(옛 장흥교도소)은 지역 폐건물이 문화예술의 장으로 재탄생한 공간으로 국내 주요 드라마와 영화 촬영 장소로 활용됐다. 사진제공=지엔씨21

정남진장흥물축제를 따라 움직이다 보면 눈길을 사로잡는 곳이 있다. 빠삐용Zip(옛 장흥교도소)이다. 옛 장흥교도소를 리모델링한 빠삐용Zip은 지역의 폐건물이 문화예술의 장으로 재탄생한 공간으로 관람객을 맞이한다. 특히 빠삐용Zip만의 독특한 분위기는 장흥 여행을 기억할 만한 사진을 찍고, 이를 추억하기에 안성맞춤이다. 국내 유일의 실물 교도소 촬영지로 넷플릭스 드라마 '더 글로리'를 비롯한 드라마와 영화 등 70여 편이 이곳에서 촬영됐다. 옛 장흥교도소의 민원봉사실은 장흥교도소 아카이브관으로, 직원식당은 교정역사전시관으로 새롭게 단장했다. 연무관은 영화로운 책방, 여사동은 글감옥이라는 공간으로 만나볼 수 있다.

◇빠삐용Zip(옛 장흥교도소)은 국내 유일의 실물 교도소를 관광 콘텐츠화 시킨 곳으로 다양한 볼거리가 가득하다. 사진제공=지엔씨21

청정수역 득량만, 한승원 산책로 걸으며 감성 충전

장흥의 바다는 고요하다. 육지에 둘러싸인 지리적 특성상 파도가 세지 않다. 대신 해수욕장과 넓은 갯벌을 끼고 있는 즐길 거리가 넘친다. 득량만은 장흥과 고흥을 아우르는 넓은 만이다. 득량만 연안에는 낙지·장어 등이 많이 잡히며, 김·미역·굴·피조개·키조개·바지락 등의 양식업이 이루어지고 있다. 득량만에 속한 장흥 수문천 하구 일대의 갯벌은 갯벌 생태계의 생물종 다양성이 매우 높은 습지로 장흥환경운동연합에서 생태 학습장으로 활용하고 있다. 특히 수문천 하구 갯벌 사구에는 갯잔디, 칠면초, 갈대 등의 염생식물 군락지가 넓게 펼쳐져 있으며, 해수와 담수가 교차하는 지역에는 환경부의 보호종인 기수골고동이 서식한다. 갯벌 일대에는 흰발농게, 풀게, 칠게, 말뚝망둥어, 대수리, 비뜰이고동 등과 괭이갈매기, 왜가리, 도요새, 물떼새, 청둥오리 등이 다양하게 서식하고 있다.

◇장흥 안앙면 여다지 바닷가에는 한승원 문학산책로가 있다. 바닷바람을 맞으며 산책로를 걷다보면 산책로 양끝에 세워진 시비가 감성을 충만하게 만든다. 사진=김세형

한승원 문학산책로는 장흥 안양면 여다지 바닷가에 있다. 모래 언덕을 따라 길이 600미터 정도의 짧은 길이다. 산책로는 간이의자와 돌과 나무로 된 통로 좌우에 20m 간격으로 여다지 바다와 마을 사람들의 정겨운 모습을 그린 한승원의 시비 20여 개가 세워져 있다. 아름다운 바닷가의 경관과 함께 시를 감상할 수가 있다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com