젊은 유방암 환자 증가세…5년 생존율 94%, 조건은?

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[스포츠조선 장종호 기자] 유방암은 전 세계 여성에게 가장 많이 발생하는 암이자, 남녀를 통틀어 가장 흔한 암으로 꼽힌다. 다행히 조기에 발견해 적절한 치료를 받으면 예후가 매우 좋은 암이기도 하다. 국내 전체 유방암의 5년 상대생존율은 94%에 달하며, 1~2기 조기 유방암은 95% 이상의 높은 생존율을 보이는 만큼 정기적인 검진과 조기 발견이 무엇보다 중요하다.

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유방은 모유를 생성하는 소엽과, 이를 유두로 이동시키는 유관으로 이루어져 있으며, 이를 통틀어 유선 조직이라 한다. 유방암은 유선 조직에서 발생한다. 암세포가 유관 내에 머무르며 기저막을 뚫지 않은 상태를 상피내암(비침윤성 암)이라 하며, 이 경우 이론적으로는 전이가 일어나지 않는다. 그러나 기저막을 뚫고 주변 조직으로 침윤하면 혈관이나 림프관을 통해 다른 장기로 전이될 수 있다.

최근 우리나라는 30~40대 젊은 연령층에서의 유방암 발생이 많아지고 있다. 그 배경에는 여성 호르몬 노출 기간의 증가가 있다. 초경 연령은 빨라지고 폐경 연령은 늦어지면서 일생 동안 여성 호르몬에 노출되는 기간이 길어졌다. 또한 결혼 및 출산 연령의 상승, 출산율 감소, 모유수유 감소 역시 위험 증가와 관련이 있다.

서구화된 식습관과 비만, 음주, 스트레스 역시 중요한 위험 요인이다. 지방 섭취 증가로 인한 비만은 체내 에스트로겐 농도를 높이는 원인이 된다. 특히 복부 지방은 여성 호르몬 생성과 밀접하게 연관되어 있어, 복부 비만은 유방암 위험을 높인다. 음주 또한 유방암 발생의 대표적인 위험 인자이며, 재발 위험을 높이는 요인으로도 잘 알려져 있다.

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유방암은 조기 발견이 무엇보다 중요하다. 거울 앞에서 유방의 윤곽, 좌우 대칭, 피부 함몰 여부, 유두 분비물 등을 관찰하고 세 손가락 끝을 이용해 유방을 부드럽게 만져본다. 특정 방향에 얽매이기보다 유방 전체와 겨드랑이까지 빠짐없이 만지는 것이 중요하다.

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유방암 수술은 부분절제술과 전절제술로 나뉘며, 최근에는 약 70%에서 유방 보존 수술이 시행되고 있다. 전절제가 필요한 경우에도 유두와 피부를 보존한 채 유방 조직만 제거하고 재건하는 방법이 발전해 심리적 부담을 줄이고 있다. 또한 감시림프절 생검을 통해 불필요한 림프절 절제를 줄여 림프부종과 같은 합병증을 최소화하고 있다.

순천향대서울병원 외과 이준희 교수는 "유방암 예방을 위해서는 정기적인 유방촬영술과 자가 검진을 생활화하고, 복부 비만과 음주를 줄이는 생활습관이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com