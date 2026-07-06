요아정-박뚜기소금빵, 여름 한정 디저트 메뉴 선보여

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요아정이 박뚜기소금빵과 함께 여름 한정 디저트 메뉴를 선보인다. 양사의 대표 제품 간 컬래버레이션을 통해 고객에게 새로운 경험과 즐거움을 선사하기 위한 이벤트의 일환이다.

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6일 요아정에 따르면 이번 컬래버레이션을 통해 선보이는 한정 디저트 메뉴는 요거트 아이스크림과 벌집꿀, 초코쉘 토핑, 박뚜기소금빵의 '츄러스소금빵'을 조합해 풍성한 맛과 다양한 식감을 구현했다. 함께 선보이는 '요아정초코쉘츄러스'는 바삭하게 깨지는 초코쉘과 초코링 토핑을 더해 식감을 살렸으며, 츄러스소금빵의 풍부한 버터 향이 요거트 아이스크림과 어우러져 풍미를 한층 높였다. 한정판 메뉴는 7월 7일부터 8월 7일까지 약 한 달간 박뚜기소금빵 성수 본점, 스타필드 고양점, 더현대 대구점에서 판매된다. 신메뉴는 일일 한정 수량으로 판매돼 조기 품절될 수 있다. 컬래버레이션 메뉴를 구매하는 고객에게는 바삭한 식감의 '박뚜기소금빵 러스크'를 스페셜 토핑으로 제공한다. 해당 토핑은 이번 협업을 기념해 한정 제공되며, 별도로 판매하지 않는다.

요아정 관계자는 "여름 한정판 컬래버레이션 신메뉴는 트렌디한 디저트를 선호하는 고객들에게 특별한 즐거움과 미식 경험을 선사할 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com