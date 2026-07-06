수영장 빠져 '사망 판정' 18개월 아기…영안실서 기적처럼 살아났다

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 사망 판정을 받은 생후 18개월 아이가 영안실에서 다시 살아나는 일이 발생해 화제다.

Advertisement

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 애리조나주 길버트에 사는 생후 18개월인 남자아이 A는 집 뒷마당 수영장에서 의식을 잃은 채 발견됐다.

공개된 구조 신고 녹취에는 다급한 가족들의 목소리가 그대로 담겼다.

한 가족은 떨리는 목소리로 "조카가 수영장에 빠져 있었다"고 신고했고, 신고를 받은 상담원은 아이가 숨을 쉬고 있는지 확인한 뒤 즉시 심폐소생술(CPR)을 실시하라고 안내했다.

Advertisement

거의 동시에 같은 주소에서 또 다른 신고가 접수됐다. 전화기 너머에서는 여러 사람이 울부짖는 소리가 들렸고, 신고자는 "구급차가 필요하다"며 "조카가 수영장에 빠졌다"고 다급하게 말했다.

Advertisement

출동한 구조대는 아이를 인근 병원으로 긴급 이송했지만 의료진은 "너무 늦었다"며 사망을 선언했다.

하지만 몇 시간 뒤 영안실에서 아이의 시신을 인계받기 위해 온 검시관이 희미한 심장 박동을 발견하면서 상황은 극적으로 뒤바뀌었다. 아이는 곧바로 헬기를 통해 대형 병원으로 긴급 이송돼 집중 치료를 받았다.

Advertisement

초기에는 장기 기능이 잇따라 저하됐으며 의료진은 뇌 손상 가능성도 우려했다.

Advertisement

그러나 며칠 뒤 실시한 MRI 검사에서 심각한 뇌 손상은 발견되지 않았고, 경미한 뇌 타박상만 확인됐다.

의료진은 성장 과정에서 충분히 회복될 가능성이 있다고 판단했다.

한편 경찰은 사고 당시 부모의 책임 여부와 첫 의료진의 사망 선언이 정당했는지를 조사하고 있다.

약물검사에서 아이 부모 모두 양성 반응이 나온 것을 확인한 경찰은 아이를 위험한 환경에 방치한 원인일 수 있다면서 기소 의견으로 검찰에 송치했다. 이와 함께 병원 의료 기록도 함께 들여다보고 있는 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com