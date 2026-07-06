AX 플랫폼 컴퍼니 청사진 밝힌 KT, 박윤영 대표 "인프라 투자·혁신 서비스로 시장 선도"

◇KT 박윤영 대표가 'AX 플랫폼 컴퍼니'와 관련한 사업 전략을 발표하고 있는 모습

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KT가 대한민국의 AX(AI Transformation·인공지능 전환)를 이끄는 'AX Platform Company(AX 플랫폼 컴퍼니)'로 변신에 나선다. 박윤영 대표가 직접 나서 AX 플랫폼 컴퍼니로 전환을 위한 청사진을 공개했다.

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6일 KT에 따르면 박 대표는 이날 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴 호텔에서 취임 후 첫 기자간담회를 개최, 'AX 플랫폼 컴퍼니'라는 새로운 기업 비전을 제시했다. 박 대표가 밝힌 AX 플랫폼 컴퍼니는 국가 기간통신사업자로서 대한민국 연결의 현재와 미래를 책임지며, AX 시대를 선도하는 플랫폼과 혁신 서비스로 압도적 성장을 이루는 기업을 말한다.

KT는 AX플랫폼 컴퍼니 전환을 위해 해 제로 트러스트 정보보안과 정보기술(IT), AI 데이터센터(AIDC)·AI Edge(에지)·해저케이블 등 AX 인프라와 기업간거래(B2B)·기업-소비자간거래(B2C)·신성장 AX 서비스를 강화해 나갈 방침이다.

◇KT 박윤영 대표가 'AX 플랫폼 컴퍼니'와 관련한 사업 전략을 발표하고 있는 모습

박 대표는 KT의 본질을 '연결'로 봤다. 통신은 사람과 사람, 데이터와 데이터 등 다양한 네트워크 간 연결이 기본으로 AX 플랫폼 컴퍼니로서 직간접적인 관계를 맺고 있다고 강조했다. 박 대표는 취임 이후 B2B 전략·사업·기술·제휴 등으로 분산돼 있던 회사의 기능을 통합해 'AX사업부문'을 신설하는 등 AX 서비스 경쟁력 확대를 추진해왔다.

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KT는 정보보안·IT 강화를 위해 네트워크 분야에 향후 3년간 총 약 12조 원을 투입한다. 투자 비용은 과거 3개년 대비 2배 이상 늘었다. 네트워크 분야 강화를 위해선 같은 기간 8조원 가량을 투입한다. 고객 체감 품질 강화, 6세대 이동통신(6G), 위성, 데이터센터 상호연결(DCI) 등 미래 네트워크 핵심 기술 주도권 확보 등에 초점을 맞춘다. 위성 분야의 경우 국내에서 유일하게 정지궤도(GEO)와 저궤도(LEO)의 다중 위성을 직접 관제·운용해 대한민국의 통신 주권을 확보하고, 재난·안보 상황에서도 끊김 없는 통신망을 제공한다.

◇KT 박윤영 대표가 'AX 플랫폼 컴퍼니'와 관련한 사업 전략을 발표하고 있는 모습

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AX 인프라와 서비스 혁신 강화를 위해선 약 5조 원 가량을 투자한다. 1GW 용량의 AIDC를 실수요 기반으로 구축, 대규모 학습·추론 수요에 대응하는 중앙의 AIDC와 산업 현장 인근에 확충하는 AI 에지를 유기적으로 연결한다. KT는 이밖에도 1조 원을 투입하는 선제적인 해저케이블 투자로 공급 규모를 90Tbps 이상 추가할 계획이다.

KT는 신성장동력 마련을 위해 AX 사업인 '토큰 팩토리'와 '스테이블코인' 사업도 본격화한다.

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박윤영 대표는 "통신업 본질을 더욱 견고히 하고 그 기반 위에서 확실한 성장을 이뤄 대한민국이 AX 강국으로 도약할 수 있도록 견인하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com