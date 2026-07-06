골든블루, '샌프란시스코 주류품평회' 참가…출품 4개 제품 수상

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골든블루가 글로벌 시장에서 제품 경쟁력을 인정받았다. 6일 골든블루에 따르면 '2026 샌프란시스코 주류품평회(SFWSC)'에 참가, 출품한 4개 제품이 모두 수상했다. SFWSC는 영국 국제주류품평회(IWSC), 벨기에 몽드셀렉션(Monde Selection)과 함께 세계 3대 주류 품평회로 분류된다.

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골든블루는 올해 SFWSC에 골든블루 더 사피루스, 골든블루 더 다이아몬드, 골든블루 쿼츠, 팬텀 디 오리지널 리저브 등을 출품했고 금상(Gold) 1개, 은상(Silver) 2개, 동상(Bronze) 1개를 수상했다. 골든블루 더 사피루스와 골든블루 더 다이아몬드는 2015년 처음 SFWSC에 참가한 이래 12년 연속 입상했고, 골든블루 쿼츠는 지난해 첫 출품이 이후 2년 연속 수상을 통해 제품력을 입증했다.

박소영 골든블루 대표는 "SFWSC 수상은 엄격한 품질 관리와 블렌딩 노하우가 세계적인 수준에 도달했음을 보여주는 객관적인 지표"라며 "국내외 소비자들이 신뢰할 수 있는 우수한 제품을 지속적으로 선보여 글로벌 경쟁력을 한층 끌어올리겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com