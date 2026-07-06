SK텔레콤 '해인' 클러스터, KISA 클라우드 보안 인증(CSAP) 취득

Advertisement

Advertisement

SK텔레콤은 엔비디아 블랙웰 GPU(그래픽처리장치) 기반 인공지능(AI) 데이터센터 인프라인 '해인' 클러스터가 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 클라우드 서비스 보안 인증(CSAP)을 취득했다고 6일 밝혔다.

Advertisement

해인 클러스터는 블랙웰 GPU 1000개 이상을 단일 클러스터로 구성한 AI 인프라다. CSAP는 공공기관이 이용하는 클라우드 서비스의 보안성을 정부가 검증하는 제도로, 해인 클러스터는 서비스형 인프라(IaaS) 부문 인증을 획득했다.

SK텔레콤에 따르면 해인의 CSAP 인증은 국내 블랙웰 GPU 기반 AI 클라우드 사업자로서는 최초다. 특히 해인 클러스터는 유휴 상태에서 검증을 받은 것이 아니라 정부가 추진하는 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에 실제 활용 중인 운영 환경에서 인증을 획득해 더욱 엄격한 보안 기준을 충족했다는 것이 회사 측 설명이다.

해인 클러스터는 망 분리와 데이터 격리 등 공공 클라우드에 요구되는 보안 기준을 충족했으며, 이를 바탕으로 공공·금융 분야 AI 인프라 사업 확대를 위한 기반을 마련했다.

Advertisement

김명국 SK텔레콤 AI Factory 사업담당은 "이번 인증을 기반으로 공공 AI 인프라 분야에서 기여도를 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com