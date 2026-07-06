'포에버 아이브' 에버랜드, 아이브 테마 온오프 콘텐츠 경험 제공

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에버랜드가 우명 아이돌 아이브와 컬래버레이션을 통한 이색 콘텐츠 경험을 제공한다.

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6일 에버랜드에 따르면 지난 1일부터 아이브(IVE)와 스페셜 컬래버 프로젝트 'ForEVER IVE(포에버 아이브)'를 선보이고 있다. 포에버 아이브는 아이브의 매력과 에버랜드의 즐길거리를 결합한 특별 프로젝트로 어트랙션, 셔틀버스, 모바일 미션, 굿즈샵 등 에버랜드 곳곳에서 아이브를 다채롭게 경험할 수 있도록 한 게 특징이다. 최근 아이브가 실제 에버랜드를 방문해 콜라보 콘텐츠를 즐기는 모습을 본 팬들의 목격담이 확산, 팬덤을 중심으로 많은 관심을 받고 있다.

ForEVER IVE는 테마파크에서 아이브의 세계관을 경험할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다. 셔틀버스가 아이브의 음성 안내가 흘러나오는 'ForEVER IVE BUS'로 변신해 에버랜드 여정의 시작을 알린다. 에버랜드에 도착하면 아이브의 공식 캐릭터 '미니브'를 테마로 꾸며진 다양한 공간을 만나볼 수 있고, 모바일앱을 통해 스페셜 패스를 예약하면 아이브 세계관을 온오프라인에서 더욱 몰입감 있게 체험할 수 있다. 스페셜 패스 이용 고객은 원하는 멤버를 선택해 포토패스도 수령할 수 있다. QR코드를 통해 다양한 모바일 미션에 참여해 모두 완료할 경우 한정판 포토카드를 추가로 선물이 제공된다. 허리케인과 로얄쥬빌리캐로셀에서는 아이브 목소리의 안내멘트와 'BANG BANG', 'BLACKHOLE' 등 히트곡이 흘러나와 어트랙션을 즐기며 아이브의 매력에 빠져드는 듯한 특별한 분위기를 느낄 수 있다. 에버랜드는 아이브와 컬래버를 통해 키링, 머리띠, 명찰 등 프로젝트 기간에만 구매할 수 있는 한정판 스페셜 굿즈도 선보였다.

에버랜드 관계자는 "포에버 아이브는 테마파크를 즐기는 동시에 아이브의 세계관을 경험할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다"며 "아이브가 다녀간 장소를 따라가는 '성지순례' 인증샷을 비롯해 모바일 미션, 어트랙션, 굿즈 등 ForEVER IVE를 즐기는 방법 등이 온라인상에서 화제를 모으고 있다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com