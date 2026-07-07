여름 불청객 '냉방병', 감기와 다른 점은?

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 무더위가 이어지면서 에어컨 사용이 늘고 있다. 실내 냉방이 과도해질 경우 콧물, 기침, 두통, 몸살과 같은 증상이 나타나 '감기인가, 냉방병인가' 혼란을 겪는다. 냉방병은 공식적인 의학적 진단명은 아니지만, 여름철 과도한 냉방 환경에서 발생하는 다양한 신체 이상 증상을 통칭하는 용어다. 증상은 감기와 비슷하지만 원인과 대처법에는 분명한 차이가 있다.

Advertisement

냉방병은 실내외 온도 차가 크게 벌어질 때 우리 몸이 급격한 환경 변화에 적응하지 못하면서 발생한다. 반복되는 온도변화로 인해 자율신경계의 균형이 무너지면 체온 조절 기능이 떨어지고, 그 결과 여러 신체 증상이 나타난다. 차가운 공기에 장시간 노출될 경우 가벼운 기침이나 콧물 같은 호흡기 증상이 생길 수 있으며, 이는 알레르기 질환과 유사하게 보이기도 한다. 또한 두통과 피로감이 흔하게 동반되는데, 찬 공기 노출에 따른 혈관 및 근육 수축에 따른 영향일 수 있다. 이와 함께 위장 기능이 저하되어 소화불량이나 복통을 호소하는 경우도 많다.

문제는 이러한 증상이 감기와 매우 유사하다는 점이다. 냉방병과 감기를 구분하는 간단한 방법은 환경 변화에 대한 반응을 살펴보는 것이다. 냉방병은 따뜻한 장소에서 충분히 휴식을 취하면 증상이 비교적 빠르게 완화되는 특징이 있다. 반면 증상이 3일 이상 지속되거나 고열, 심한 근육통, 호흡곤란 등이 동반된다면 단순 냉방병이 아닌 감기나 다른 감염성 질환일 가능성이 높다.

특히 만성질환자는 각별한 주의가 필요하다. 천식이나 알레르기 질환 등 호흡기 질환을 앓고 있는 경우 찬 공기로 인해 증상이 악화될 수 있다. 심폐 기능이 저하된 환자 역시 급격한 온도 변화에 취약하다. 당뇨병 등 만성질환자는 일반적으로 체온 조절 능력이 떨어져 있어 냉방 환경에 장시간 노출될 경우 기저질환이 악화될 위험이 있다. 따라서 실내 온도 관리에 더욱 신경 써야 한다.

Advertisement

냉방병은 무엇보다 예방이 중요하다. 실내 온도는 24~26도 정도로 유지해 외부와의 온도 차를 크게 벌리지 않는 것이 좋다. 냉방 중에는 2~4시간마다 최소 5분 이상 환기해 실내 공기를 순환시켜야 한다. 충분한 수분 섭취와 가벼운 운동도 자율신경계의 균형을 유지하는 데 도움이 된다. 또한 에어컨 필터는 최소 2주에 한 번 청소해 세균과 곰팡이 번식을 막아야 한다.

Advertisement

순천향대 서울병원 가정의학과 백수아 교수는 "냉방병은 특별한 질환이라기보다 생활환경에서 비롯되는 증상인 만큼, 실내외 온도 차를 줄이고 규칙적인 생활습관을 유지하는 것이 가장 좋다"며 "증상이 가볍더라도 반복되거나 오래 지속된다면 단순 냉방병으로 넘기지 말고 전문의 상담을 받는 것이 필요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com