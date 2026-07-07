"미래 의료인 꿈 키우기를"…힘찬병원 '청소년 여름 인턴십' 참가 학생 모집

지난해 '힘찬병원 청소년 여름 인턴십'에 참가한 학생이 부평힘찬병원 진단검사의학과에서 현미경을 통해 혈액 샘플을 관찰하고 있는 모습.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원이 2026년 여름방학을 맞아 '제17회 청소년 여름 인턴십 프로그램' 참가 학생을 모집한다.

Advertisement

청소년 여름 인턴십은 의료인을 꿈꾸는 학생들이 병원 현장에서 의료 업무와 진료 환경을 직접 체험하며 진로를 탐색할 수 있도록 마련된 프로그램이다. 참가 학생들은 병원 내 다양한 부서 체험과 의료진과의 질의응답 등을 통해 자신의 적성을 확인하고 올바른 직업관을 형성하는 기회를 갖게 된다.

모집 대상은 중학교 3학년부터 고등학교 2학년까지이며, 전국에서 30명 내외 학생을 선발한다. 인천힘찬종합병원과 강북·목동·부평·부산·창원힘찬병원 등 6개 힘찬병원에서 각각 개별적으로 선발된 학생들이 교육에 참여하게 된다.

인턴십 프로그램은 오는 8월 12~13일 양일간 진행될 예정이다. 의학 기초 강의 등 이론 교육 외에도 의료진과의 질의 응답, 병원 각 부서 체험 등이 예정되어 있다. 아울러 실제 병원 의료인력들이 진행하는 컨퍼런스, 병동 회진, 외래 진료 참관 등도 진행될 예정이다.

Advertisement

참가 희망자는 7월 12일까지 힘찬병원 홈페이지에서 신청서와 추천서 양식을 내려 받아 작성 후 이메일(himchanhospital@gmail.com)로 제출하면 된다. 자세한 내용은 힘찬병원 홈페이지에서 확인할 수 있으며 합격자는 7월 15일 개별 통보된다.

Advertisement

힘찬병원 관계자는 "책이나 미디어로만 접하던 의료 현장을 직접 눈으로 확인하고, 전문의들과 소통하며 의사라는 직업의 참된 가치를 알아보는 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "미래 의료계를 이끌어갈 청소년들이 이번 체험을 통해 자신의 꿈에 한 걸음 더 가까워지고, 훌륭한 인재로 성장하는 발판이 되기를 바란다"고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com