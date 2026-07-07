세종시문화관광재단, '감각세종' 체험형 관광 콘텐츠 공모전 진행

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세종시문화관광재단이 7월 19일까지 '2026 서부내륙권 로컬 특화 체험관광 콘텐츠 공모전'을 개최한다. 공모전은 세종의 자연, 식문화, 예술, 웰니스 등 지역 자원을 활용한 체험형 관광 콘텐츠 발굴을 위해 기획됐다.

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7일 세종시문화관광재단에 따르면 공모 주제는 오감을 활용해 세종을 경험하는 '감각 세종'이다. 공모 분야는 보는 감각(풍경·공간 감상 및 기록), 맛보는 감각(지역 식문화 체험), 만드는 감각(수공예 및 교육 프로그램), 움직이는 감각(도보 여행 및 액티비티), 머무는 감각(숙박·웰니스·휴식), 기타 감각(세종의 매력을 담은 자유 콘텐츠) 등이다. 참가 대상은 세종시 지역 자원을 활용한 체험관광 콘텐츠를 보유하고 있거나 운영 중인 개인, 단체, 로컬 크리에이터 등이다.공모를 통해 선정된 콘텐츠는 국내 최대 체험관광 OTA(온라인 여행사) 입정을 비롯해, 상품 경쟁력과 운영자 역량 강화를 위한 교육 및 상품화를 위한 전 과정에 걸쳐 다양한 지원을 받게 된다. 이후 판매 실적, 이용 후기 등을 종합적으로 평가해 최우수 콘텐츠를 선정하며, 선정작에는 총상금 2000만원 규모의 시상과 OTA 플랫폼 판매 수수료 면제 기간 추가 연장, 기획 기사 게재 등의 추가 혜택이 제공된다.

김지훈 세종시문화관광재단 관광사업팀장은 "공모전을 통해 세종만의 특색을 담은 체험관광 콘텐츠를 발굴하고, 지역 사업자의 상품 개발부터 판매, 홍보까지 전 과정을 지원해 지속 가능한 관광 생태계를 조성해 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com