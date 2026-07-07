성장기 아이 사시, 비수술적 치료 방법은?

[스포츠조선 장종호 기자] 여름방학은 자녀의 안과 검진과 치료를 계획해볼 수 있는 시기다.

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특히 사시가 있는 아이를 둔 보호자라면 수술이 필요한지, 필요하다면 언제 받는 것이 좋은지 고민하게 된다. 사시는 종류와 상태에 따라 치료 방법이 달라지며, 수술이 필요한 경우에도 시기는 아이마다 다를 수 있다.

사시는 두 눈의 정렬이 맞지 않는 상태를 말한다. 성장기 아이에게 사시가 나타나면 두 눈을 함께 사용하는 양안시 기능과 입체시 발달에 영향을 줄 수 있다. 따라서 사시가 의심된다면 정확한 진단을 통해 치료가 필요한 상태인지 확인하는 것이 중요하다.

사시 치료 방법은 원인과 증상에 따라 달라진다.

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일부 아이들은 안경 착용이나 가림치료 같은 비수술적 치료만으로도 증상이 개선될 수 있다.

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대표적인 예가 원시로 인해 발생하는 조절내사시다. 가까운 물체를 보기 위해 눈의 조절이 과도하게 일어나면서 눈이 안쪽으로 몰리는 경우가 있는데, 이때는 원시를 교정하는 안경을 착용하면 사시도 함께 개선되는 경우가 많다. 이런 경우에는 수술보다 안경치료를 우선 시행한다.

반면 우리나라 소아 사시 환자에게 가장 흔한 간헐외사시는 평소에는 두 눈의 정렬이 바르지만 피곤하거나 집중력이 떨어질 때 한쪽 눈이 바깥쪽으로 돌아가는 질환이다. 처음에는 증상이 간헐적으로 나타나지만 사시가 나타나는 빈도가 증가하면 입체시를 포함한 시기능이 저하될 수 있다. 이 경우에는 수술적 치료를 고려하게 된다.

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시력이 좋은 눈을 일정 시간 가려 시력이 상대적으로 낮은 눈을 사용할 수 있도록 하는 가림치료를 시행하는 경우도 있다. 모든 사시 환자에게 필요한 치료는 아니지만, 환자 상태에 따라 증상 개선을 위해 시행하거나 수술 후 시기능 향상을 위한 보조치료로 활용하기도 한다.

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많은 보호자들이 사시수술은 초등학교 입학 전이나 특정 나이 이전에 받아야 한다고 생각하지만, 수술 시기는 나이보다 아이의 눈 상태가 더 중요하다. 사시가 나타나는 빈도와 각도, 양안시 기능의 발달 상태 등을 종합적으로 평가해 수술 여부와 시기를 결정한다. 증상이 심한 경우에는 어린 나이에도 수술을 시행할 수 있으며, 반대로 경과 관찰이나 비수술적 치료를 우선하는 경우도 있다.

또한 일부 보호자들은 사시수술을 받으면 시력도 함께 좋아질 것으로 기대하기도 한다. 하지만 사시수술은 눈의 정렬을 바로잡고 양안시 기능을 개선하기 위한 치료로, 근시나 원시 같은 굴절이상을 교정하는 수술은 아니다. 따라서 굴절이상이 있는 경우에는 수술 후에도 안경 착용이 필요하며, 시력 변화에 맞춰 안경을 적절히 교체하고 정기적인 안과 검진을 받는 것이 수술 후 눈 상태를 유지하는 데 도움이 될 수 있다.

김안과병원 사시·소아안과센터 김대희 전문의는 "사시는 단순히 눈의 정렬 이상만의 문제가 아니라 성장기 아이의 양안시 기능에 영향을 줄 수 있다"며 "아이마다 사시 종류와 진행 양상이 다른 만큼, 사시가 의심된다면 정확한 진단을 바탕으로 적절한 치료 계획을 세우는 것이 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com