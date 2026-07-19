쿠팡, 인천 물류센터 화재 지역 구호품 지원 "지자체 협력, 소방관·주민 초점"

쿠팡이 인천 물류센터 수습을 위해 지자체와 적극 협력하고, 소방관과 지역 주민을 위한 구호 물품을 지원하고 있다고 19일 밝혔다. 모든 지원은 소방관의 헌신에 보답하고, 지역 주민의 피해를 최소화하는데 초점을 맞췄다.

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쿠팡에 따르면 지난 18일부터 지역 주민 대피소가 꾸려진 인천 신현초등학교에 구호물품을 지원 중이다. 우선 매트리스 100개, 속옷 100여점, 물화장지·티슈 수백개, 컵라면 500개 등을 대피소에 전달했고 식사 등을 비롯해 생활의 불편을 최소화하는 데 초점을 맞춰 지속적인 지원 활동에 나선다는 방침이다. 쿠팡은 긴급 구호거점으로 2000세트 규모의 구호물품을 비축한 세종 풀필먼트센터에서 18일 밤 구호물품 200세트를 대피소 인근 쿠팡 물류시설에 비축한 상태다. 긴급구호 물품은 차렵이불·베개·수건·양말부터 압축 물티슈·치약·칫솔·비누·접이식 3단 매트리스 등으로 구성됐다.

쿠팡은 화재 발생 당일부터 현장에 상주하는 소방대원들을 위해 칫솔과 충전기 등 생필품과 간식, 음료 등도 실시간으로 지원하고 있는 상황이다.

쿠팡은 "인천 서해구청 등과 지속적으로 논의해 현장에 필요한 물품 등을 적극 지원할 방침"이라고 밝혔다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com