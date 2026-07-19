한식 식문화 완성도 초점 CJ제일제당…전통주 페어링, 자리 브랜드로 글로벌 정조준

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CJ제일제당이 전동주 페어링을 통해 굴로벌 시장에서 한식의 식문화 경험 강화에 나선다. 증류주 브랜드 론칭과 함께 브랜드를 전통주 정체성을 글로벌 시장에 알리는 플랫폼으로도 활용한다는 방침이다. 우선 올해 가을 글로벌 주류 트렌드 중심지인 뉴욕 등 미국 시장에 출시해 K-증류주의 우수성과 매력을 적극 알려 나갈 계획이다.

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19일 CJ제일제당에 따르면 최근 서울 성북구 한국가구박물관에서 프리미엄 증류주 'jari(자리)' 론칭 행사를 진행했다. 자리는 사람들이 함께 모여 술과 음식을 나누는 한국의 '자리'에서 착안했다. 술을 매개로 사람과 사람, 음식과 문화가 연결되는 의미를 담았다는 게 CJ관계자의 설명이다. 자리 론칭 행사에는 이선호 CJ그룹 미래기획그룹장을 비롯한 CJ제일제당 관계자와 국내 F&B·문화업계 관계자들이 참석했다.

CJ제일제당이 선보인 제품은 '자리 문배술 24'와 '자리 가무치 24' 2종이다. CJ제일제당은 문배주양조원, 다농바이오와 협업해 지난해 1월 충남 논산시에 구축한 전용 숙성 시설에서 각 원액을 숙성해 프리미엄 제품으로 완성했다. '자리 문배술 24'는 5대에 걸쳐 전수된 전통 제조법을 지켜온 국가무형유산 '문배술'을 옹기에서 사계절 숙성해 달콤하고 청아한 배향과 부드러운 목넘김, 긴 여운이 조화를 이루는 것이 특징이다. '자리 가무치 24'는 전통 쌀 소주를 현대적인 증류 방식으로 재해석한 우리술 '가무치' 소주를 옹기 숙성해 쌀의 은은한 단맛과 열대과일 향이 어우러진다. 각각 알코올 도수는 24도로, 한국 전통주를 처음 접하는 글로벌 소비자도 부담 없이 즐길 수 있도록 기획됐다. CJ제일제당은 국내 프리미엄 레스토랑과 파인다이닝 채널을 중심으로 자리를 선보이며, 향후 국내 소비자들이 자리를 경험할 수 있는 미식 접점을 확대해 나갈 예정이다.

CJ제일제당 관계자는 "자리는 국내 중소양조장과 협업을 통해 기획한 브랜드"라며 "앞으로 K-푸드와의 시너지를 바탕으로 글로벌 소비자와의 접점을 넓히고 한국 식문화의 새로운 가능성을 보여줄 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com