LG전자, 가전 구독 B2B 강화 '성장동력 확보'…압구정 재건축 단지에 서비스 도입

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LG전자가 가전 구독 B2B(기업간 거래) 거래 확대에 나선다. 재건축에 따른 신축 단지를 중심으로 한 주거 시장 공략에 초점을 맞췄다.

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19일 LG전자에 따르면 현대건설과 서울 압구정 재건축을 통해 들어설 신축 단지에 가전 구독 서비스를 도입하기로 했다. 협력으로 압구정 재건축 단지(2·3·5구역) 조합원 7,000여 세대는 향후 입주할 신축 아파트에 프리미엄 빌트인 가전과 전문 케어 서비스가 결합된 맞춤형 구독 모델을 선택할 수 있다. 구독을 선택한 입주민들은 최신 가전의 편리함과 전문가의 꼼꼼한 관리를 동시에 누리며 한층 쾌적한 일상을 경험하게 된다.

조합원에게는 구역에 따라 냉장고, 세탁기, 건조기, 스타일러, 식기세척기 등 5~7종의 가전 라인업이 선택지로 제공된다. 3·5구역 펜트하우스에는 'SKS'와 'LG 시그니처' 등 초프리미엄 브랜드를 엄선해 적용함으로써 하이엔드 주거 공간의 품격을 한층 끌어올릴 계획이다. 구독 세대에는 입주 후 5년간 가전제품 분해 세척과 성능 점검 등 케어 서비스가 제공된다. 무상 기간 종료 후에도 별도 케어십 가입을 통해 제품을 늘 최상의 상태로 관리 받을 수 있다.

LG전자는 B2B 시장 가전 구독 경쟁력 강화를 위해 최근 국내 건설사와 업무협약을 맺고 AI홈 허브 '씽큐 온(ThinQ ON)'을 기반으로 한 차세대 AI홈 공동 개발에 나섰다. 세대 내 가전과 IoT 기기 제어는 물론, 엘리베이터 호출이나 커뮤니티 예약 등 아파트 단지 인프라까지 하나의 시스템으로 연동할 계획이다. LG전자가 씽큐 앱을 통해 제공하는 아파트 특화 기능인 '우리 단지 연결' 서비스의 적용 세대도 올해 상반기 기준 30만 세대를 넘어섰다. 입주민은 씽큐 온과 앱을 연동해 세대 내 기기 제어부터 공용 시설 이용까지 음성만으로 간편하게 누릴 수 있어 주거 편의성이 극대화된다.

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백재성 LG전자 한국B2B그룹장은 "아파트 주거 환경에 최적화된 구독 솔루션을 성공적으로 안착시켜 고객에게는 편리한 일상을 제공하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com