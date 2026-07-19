LG유플러스, 단행본·잡지 통합 구독 패키지 '유독' 선보여

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LG유플러스가 교보문고 이북 구독 서비스 'sam'과 디지털 매거진 구독 서비스 '모아진'을 결합한 구독 상품 '유독'을 출시했다.

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LG유플러스에 따르면 유독은 각각의 콘텐츠를 구독해야 하는 불편을 줄여 하나의 이용권으로 즐길 수 있도록 한 게 특징이다. 교보문고 'sam'은 약 80만여 권 규모의 전자책, 오디오북, 동영상, 학술논문 등 다양한 콘텐츠를 월 구독 형태로 이용할 수 있는 서비스다. '모아진'은 시사·경제·라이프스타일 등 약 2,400여 종의 국내외 디지털 매거진을 제공한다. 동아 비즈니스 리뷰·매경 이코노미·이코노미 조선·한경 비즈니스·하버드 비즈니스 리뷰 등 경영 전문 매거진도 포함돼, 직장인과 자기계발 수요를 겨냥한 콘텐츠 경쟁력을 갖췄다. 고물가 상황에서 구독 비용 부담을 낮추고자 하는 이용자와 합리적 소비를 지향하는 직장인을 겨냥한 제품이다. 두 서비스를 각각 구독할 때보다 비용 절감 효과가 있다.

신규 상품은 정가 2만4900원에서 약 60% 할인된 9900원에 제공된다. 출시 기념 프로모션으로 8월 말까지 5000원 할인 쿠폰이 추가 제공되며, 해당 기간 동안 가입하면 월 4900원에 이용할 수 있다.

LG유플러스는 콘텐츠 구독 상품 구성을 지속적으로 확대하고, 다양한 콘텐츠를 보다 편리하게 이용할 수 있는 환경을 구축할 계획이다. 콘텐츠 사업자와 협력을 강화해 결합형 구독 상품을 지속 확대하고, 이용자 소비 패턴에 맞춘 유연한 구독 구조도 검토할 방침이다.

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조용성 LG유플러스 제휴사업담당(상무)은 "유독은 개별 콘텐츠를 단순 판매하는 것을 넘어 고객의 관심사와 라이프스타일에 맞는 새로운 조합을 제안하는 구독 플랫폼으로 차별화된 고객 가치를 제공하는 혁신적인 구독 상품을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com