스타필드, '벌룬 페스티벌' 개최…시원함 살린 서머 비치 조성도

◇스타필드가 여름방학을 맞아 글로벌 인기 캐릭터와 함께 온 가족이 즐길 수 있는 '제6회 벌룬 페스티벌'을 연다. 동심을 깨우는 '꼬꼬마 텔레토비'부터 75주년을 맞은 '피너츠'까지 만나볼 수 있다.

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스타필드가 여름철을 맞아 글로벌 인기캐릭터와 함꼐 하는 '6회 벌룬 페스티벌'을 개최한다. 올해는 텔레토비와 스누피 등이 출동, 온가족이 특별한 여름 추억을 누릴 수 있도록 했다. 스타필드는 2021년 첫 선을 보인 이후 매년 화제성 높은 캐릭터 IP와 협업해 초대형 캐릭터 벌룬 전시와 체험 콘텐츠를 선보이고 있다.

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스타필드에 따르면 올해는 보라돌이·뚜비·나나·뽀와 함께 90년대생들의 동심을 깨우는 '꼬꼬마 텔레토비(Teletubbies)'와, 스누피·찰리 브라운의 따뜻한 우정으로 75년간 사랑받아 온 '피너츠(Peanuts)'를 중심으로 콘텐츠를 선보인다. 벌룬 페스티벌은 스타필드 고양(7월16일~7월28일)을 시작으로 하남(7월30~8월/11일), 안성(8월13일~8월25일)에서 순차적으로 진행된다.

스토리를 중심으로 벌룬 페스티벌을 경험한다면 즐거움은 더욱 커질 수 있다. 우선 꼬꼬마 동산을 벗어난 텔레토비 친구들은 스타필드에 달콤한 즐거움이 가득한 '아이스크림 랜드'를 연다. 두둥실 떠다니는 해님과 구름, 아이스크림 콘 아래 보라돌이·뚜비·나나·뽀 초대형 벌룬이 자리하고 있어 가족과 함께 동화속에 들어온 느낌을 선사한다..

◇스타필드가 여름방학을 맞아 글로벌 인기 캐릭터와 함께 온 가족이 즐길 수 있는 '제6회 벌룬 페스티벌'을 연다. 동심을 깨우는 '꼬꼬마 텔레토비'부터 75주년을 맞은 '피너츠'까지 만나볼 수 있다.

체험존에서는 30초 안에 아이스크림을 높이 쌓는 '뽀의 아이스크림 쌓기', 슈팅 게임으로 나만의 아이스크림을 완성하는 '뚜비의 아이스크림 만들기', 쏟아지는 아이스크림을 재빨리 받아내는 '보라돌이의 아이스크림 캐치' 등 세 가지 게임을 즐기는 게 가능하다. 스타필드 단독 상품을 포함해 키캡, 인형 등 총 172종의 텔레토비 굿즈를 판매하는 굿즈샵과 기념사진을 남길 수 있는 포토부스, 텔레토비 캐릭터 컬러의 구슬 아이스크림을 맛볼 수 있는 F&B존도 마련했다. 주말에는 스타필드 곳곳에서 텔레토비 친구들을 만날 수 있는 깜짝 그리팅 행사도 열린다. 매주 토·일요일 오후 3시에 텔레토비 캐릭터들이 랜덤으로 등장해 고객들과 인사를 나누고, 특별한 기념사진 기회를 선사할 예정이다.

◇스타필드가 여름방학을 맞아 글로벌 인기 캐릭터와 함께 온 가족이 즐길 수 있는 '제6회 벌룬 페스티벌'을 연다. 동심을 깨우는 '꼬꼬마 텔레토비'부터 75주년을 맞은 '피너츠'까지 만나볼 수 있다.

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올해 탄생 75주년을 맞은 '피너츠'는 한여름 해변을 옮겨온 듯한 '서머 비치'를 선보인다. 해변 위로 7m 대형 아이스크림 콘 벌룬과 우드스탁이 떠다니고, 야자수와 파도가 어우러진 모래사장에는 느긋하게 엎드려 있는 스누피와 모래성을 쌓는 찰리 브라운, 알록달록한 비치 하우스가 여유로운 바캉스 분위기를 즐길 수 있다.

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스타필드는 자동차·모터스포츠 팬들을 위한 특별 전시도 마련했다. 스타필드 하남에서는 제네시스의 럭셔리 고성능 차량을 살펴볼 수 있는 특별 전시가 8월 17일까지 진행된다. 세계 최고 권위의 내구 레이스인 '르망 24시간(24 Heures du Mans)'에 출전한 'GMR-001 하이퍼카'의 디자인 모델을 직접 만나볼 수 있다. 이밖에 제네시스 브랜드 최초의 고성능 모델인 'GV60 마그마(GV60 Magma)'를 비롯해 '제네시스 마그마 레이싱(GMR)' 관련 콘텐츠와 시뮬레이터, 컬렉션 상품 등을 관람할 수 있다. 만 26세 이상 고객은 제네시스 홈페이지 사전 예약 후 GV60 마그마 시승도 가능하다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com