'피부 장벽' 보호 저자극 세안 트렌드 확산…클렌징젤 거래액 ↑

최근 피부 장벽에 대한 관심이 높아지면서 강한 세정력보다 피부 본연의 유·수분 균형을 유지하고 자극을 줄이는 세안제로 클렌징 젤이 주목받고 있다.

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'수분 잠금 효과'와 '외부 유해물질 차단' 역할을 하는 피부 장벽의 손상 요인은 날씨, 스트레스 등 다양하지만 가장 흔한 원인은 과도한 세안으로 꼽힌다.

수분감 있는 젤 제형의 세안제인 클렌징젤은 풍성한 거품과 강한 세정력을 앞세운 클렌징폼에 비해 거품이 적고 피부에 매끈하게 펴 발리는 것이 특징이다. 아침 세안이나 일상적인 세안에 단독으로 사용하거나 메이크업 후 2차 세안제로도 활용된다.

무신사 뷰티에 따르면, 올해 들어 7월 15일까지 클렌징젤 카테고리 거래액은 지난해 같은 기간보다 180% 증가해 클렌징 제품군 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다. 같은 기간 클렌징폼 거래액은 36% 늘었고 클렌징워터, 클렌징오일, 클렌징티슈는 각각 14%, 34%, 57% 증가했다.

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무더운 여름이 이어지면서 관심은 더 커지고 있다. 이달 1일부터 15일까지 무신사 뷰티에서 클렌징젤 검색량은 석달 전(4월 1일~15일) 대비 73% 증가해 클렌징폼(10%), 클렌징워터(24%) 검색량을 모두 웃돌았다. 여름철에는 땀과 피지 분비가 늘어 세안 횟수가 많아지는 만큼, 노폐물을 산뜻하게 제거하면서도 세안 후 피부 자극이 적은 제품을 찾는 수요가 확대된 것으로 분석된다.

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관련 브랜드의 성장세도 두드러진다. 아침 세안용 '젤 투 워터 클렌징' 제품으로 잘 알려진 뷰티 브랜드 라곰(LAGOM)은 올해 무신사 뷰티에서 거래액이 지난해보다 17배 증가했다. 이달 무신사 뷰티에서 단독 선론칭한 '레디톡스 젤 투 워터 클렌저'의 최근 한 달간 조회수는 3만 회에 육박했다. 코스알엑스(COSRX)의 '약산성 굿모닝 젤 클렌저' 거래액도 지난해보다 323% 증가했다.

무신사 뷰티 관계자는 "과거에는 세정력이 강한 제품일수록 깨끗하게 씻긴다는 인식이 강했지만, 최근에는 클렌징 단계에서도 피부 컨디션을 고려하는 소비자가 늘고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com