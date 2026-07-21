항공기 꼬리에서 불꽃 '펑'…활주로와 접촉, 상승 후 무사 착륙

사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 공항에서 착륙을 시도하던 대형 화물기의 꼬리 부분이 활주로에 닿으면서 불꽃이 튀는 아찔한 장면이 포착됐다.

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항공기는 착륙을 중단하고 다시 상승하는 '고어라운드(Go-around)'를 실시했으며, 이후 안전하게 착륙했다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 19일(현지시각) 벨기에 브뤼셀공항을 출발한 칼리타 에어(Kalitta Air) 소속 264편 화물기가 켄터키주 신시내티/노던켄터키 국제공항에 착륙을 시도하던 중 항공기 꼬리 부분이 활주로와 접촉, 마찰로 인해 불꽃이 튀는 장면이 목격됐다.

기체 후방에서 불꽃이 튀었고, 항공기는 다시 상승했다가 이후 무사히 착륙했다.

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칼리타 에어 관계자는 "승무원 가운데 부상자는 없었다"며 "착륙 직후 항공기는 정밀 점검과 안전성 평가를 받고 있다"고 설명했다.

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현재까지 화물기의 손상 정도는 공개되지 않았다.

미국 연방항공청(FAA)은 활주로 접촉이 발생한 정확한 원인과 당시 항공기 운항 상황 등을 조사할 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com