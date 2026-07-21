월드컵 결승전 때 스페인에서 3차례 '인공지진'…지진계가 포착한 환호

20일(현지시각) 스페인 축구대표팀 선수들과 시민들이 마드리드에서 열린 월드컵 우승 기념 퍼레이드에서 환호하고 있다. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 결승전 경기 때 스페인에서 3차례 인공지진이 발생한 것으로 나타났다.

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경기 중요 장면마다 폭발적인 응원과 환호가 실제 지진계에 감지된 것이다.

마르카 등 현지 매체들에 따르면 스페인 국립지진관측소는 지난 19일(현지시각) 마드리드 레티로 공원에 설치된 지진계가 월드컵 결승전이 진행되는 동안 평소보다 큰 진동을 세 차례 기록했다고 밝혔다.

지진계는 스페인이 골을 성공시킨 순간, 경기 종료 휘슬이 울린 직후, 우승 트로피 시상식 동안 뚜렷한 진동을 감지했다.

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국립지진관측소 관계자는 시민들의 집단적인 환호와 움직임이 지진계에 그대로 반영된 것이라고 설명했다.

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그는 "도시 전체에서 갑자기 함성이 터져 나오는 것을 거리에서도 들을 수 있었는데, 같은 현상이 지진 활동 기록에서도 확인됐다"며 "모두가 함께 힘을 모아 대지를 흔든 셈"이라고 말했다.

전문가들은 이 같은 현상이 자연지진이 아니라 대규모 인파가 동시에 뛰거나 환호하면서 발생하는 미세한 지반 진동, 이른바 '인공지진'의 대표적인 사례라고 설명했다.

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이번 기록은 스페인의 월드컵 우승이 수도 마드리드를 비롯한 전국적인 축제 분위기로 이어졌음을 과학적으로도 보여주는 사례라고 현지 매체들은 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com