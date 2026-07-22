[SC 헬스칼럼] 스마일프로 수술 후 안전한 여름 나기

여름휴가나 방학을 이용해 스마일프로 수술을 받은 사람이 많다.

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비쥬맥스800 스마일프로는 요즘 대세 시력교정 수술이다. 빠른 회복으로 휴가를 회복에 반납하지 않아도 되고, 특히 1㎜ 대 극최소 절개로 감염과 통증 걱정을 줄일 수 있기 때문이다. 또 각막 신경 보존으로 여름철 에어컨 건조증에도 강하다.

방학을 맞은 대학생, 휴가를 계획 중인 직장인이라면 회복에만 집중할 수 있는 지금이 더없이 좋은 기회다. 정기 검진과 안약 점안, 이 두 가지만 잘 지킨다면 계절과 상관없이 안심하고 지낼 수 있다. 무엇보다 수술 후 관리는 검증된 시설과 경험 많은 의료진을 믿고 따르는 것이 가장 중요하다.

회복이 빠른 만큼 일상 복귀도 금방이지만, 그렇다고 방심해도 되는 것은 아니다. 특히 여름은 활동량이 많고 자외선, 땀, 물놀이, 장거리 이동처럼 눈에 부담을 줄 수 있는 요소가 있는 계절이라 몇 가지는 꼭 챙겨야 한다.

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가장 먼저 신경 써야 할 것은 자외선이다. 수술 직후엔 눈이 평소보다 자외선에 민감해지므로, 야외 활동 시 선글라스나 모자를 챙기고 UV400 인증 제품을 고르는 것이 안전하다. 다행히 스마일프로는 회복이 빨라 이런 관리 기간 자체가 다른 수술보다 짧다.

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땀이 살짝 닿는 정도는 크게 걱정하지 않아도 된다. 1㎜대 미세 절개라 회복이 빠르기 때문이다. 다만 화장이나 선크림을 바른 상태에서 땀에 성분이 녹아 눈에 들어가면 자극이 될 수 있으니 주의가 필요하다. 땀을 닦을 때 눈 주변을 세게 문지르거나 수건이 눈에 직접 닿는 것도 피하는 것이 좋다. 야외 운동이나 격렬한 활동은 수술 후 약 2~4주 자제하고, 이후에도 땀이 많은 환경에서는 보호안경을 쓰는 것이 도움이 된다.

물놀이는 조금 더 신중해야 한다. 수경을 착용해도 물이 눈에 들어갈 수 있기 때문에, 바다나 워터파크는 수술 후 최소 3~4주까지 피하는 것이 안전하다. 수술 직후 각막이 아직 회복 중인 상태에서 물속 세균이나 염소 성분이 들어가면 감염 위험이 있기 때문이다. 이후 물놀이를 할 때도 수경은 꼭 착용하고, 물놀이 후에는 인공눈물로 눈을 충분히 세척해 주는 것이 좋다.

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여행 계획이 있다면 국내 여행은 큰 문제가 없다.

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회복이 빠른 만큼 가까운 일정은 부담이 적다. 다만 장시간 비행이 필요하다면 1주일 정도 회복 기간을 둔 뒤 탑승하는 것을 권한다.

기내는 안구가 건조해지기 쉬운 환경이라 건조할 때마다 인공눈물을 점안해 주면 된다. 스마일프로는 각막 신경 손상이 적어 건조함에 상대적으로 강한 편이라, 비행 중 불편도 다른 수술보다 덜한 경우가 많다.

끝으로, 여름철 에어컨도 짚어볼 부분이다. 안구건조증은 각막 신경 손상 정도와 관련이 깊은데, 스마일프로는 1㎜ 극최소절개로 신경 손상을 최소화해 에어컨 바람 아래에서도 눈이 상대적으로 덜 뻑뻑하다. 다만 수술 직후엔 일시적 건조감이 있을 수 있으니, 바람을 직접 쐬는 시간을 줄이고 인공눈물을 함께 쓰는 것이 좋다.

도움말=온누리스마일안과 김부기 원장