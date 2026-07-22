'더위 먹었다'고 넘기지 마세요…온열질환 증상별 특징과 대처법

◇여름철 온열질환은 자칫 생명을 위협할 수 있다. 한낮에는 야외 활동을 피하고 충분한 수분 섭취와 휴식이 중요하다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 전국적으로 폭염이 이어지면서 온열질환 환자가 빠르게 늘고 있다. 더위에 잠시 어지러운 정도로 여기고 넘겼다가 증상이 악화돼 응급실을 찾는 사례도 적지 않다. 온열질환은 단순히 '더위를 먹는 것'이 아니라 심하면 생명을 위협하는 응급질환으로 이어질 수 있어 증상별 특징을 정확히 알고 신속히 대처하는 것이 중요하다.

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◇'응급질환' 열사병, 체온 40도 이상에 횡설수설

온열질환은 고온 환경에 장시간 노출되면서 체온 조절 기능이 정상적으로 작동하지 않아 발생하는 질환을 말한다. 대표적으로 열경련, 열실신, 열탈진(일사병), 열사병이 있으며, 증상의 정도와 위험성에 차이가 있다.

가장 초기 단계에서 흔히 나타나는 것이 열경련이다. 땀을 많이 흘리면서 수분과 나트륨 등 전해질이 부족해질 때 종아리나 허벅지, 팔, 복부 등에 갑작스러운 근육 경련이 발생한다. 의식은 정상이며 체온도 크게 오르지 않는 경우가 많다. 즉시 시원한 곳에서 휴식을 취하고 물이나 이온음료를 조금씩 마시면 대부분 호전된다. 다만 경련이 1시간 이상 지속되거나 심한 통증이 계속되면 의료진의 진료를 받아야 한다.

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열실신은 더운 환경에서 오래 서 있거나 갑자기 일어설 때 혈압이 일시적으로 떨어져 발생한다. 어지럼증과 메스꺼움이 나타난 뒤 순간적으로 의식을 잃을 수 있지만, 대부분 눕고 다리를 올리면 회복된다. 다만 실신 후에도 의식 회복이 늦거나 반복적으로 발생하면 다른 질환 가능성도 고려해야 한다.

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흔히 '일사병'이라고 부르는 열탈진은 과도한 발한으로 수분과 염분이 부족해지면서 나타난다. 심한 갈증과 피로감, 두통, 어지럼증, 메스꺼움, 구토 등이 동반되며 식은땀을 많이 흘리고 피부는 차갑고 축축한 경우가 많다. 체온은 보통 37~40도 정도까지 상승하지만 중추신경계 이상은 뚜렷하지 않다. 환자를 서늘한 곳으로 옮겨 옷을 느슨하게 풀고 수분을 충분히 보충하면 호전될 수 있다. 하지만 증상이 지속되거나 구토가 심해 수분 섭취가 어렵다면 병원을 찾아야 한다.

가장 위험한 단계는 열사병이다. 체온이 40도 이상으로 치솟고 체온 조절 기능이 완전히 무너지는 응급상황이다. 의식이 흐려지거나 횡설수설하고, 경련이나 의식 소실이 나타날 수 있다. 피부는 뜨겁고 건조한 경우가 많지만 땀이 나는 사례도 있어 땀의 유무만으로 판단하는 것은 금물이다. 치료가 지연되면 뇌와 심장, 간, 신장 등 여러 장기가 손상되고 사망으로 이어질 수 있다.

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열사병이 의심되면 즉시 119에 신고하고 의료기관으로 이송해야 한다. 기다리는 동안에는 환자를 그늘이나 냉방이 되는 곳으로 옮기고 옷을 느슨하게 한 뒤 얼음주머니를 목, 겨드랑이, 사타구니 등에 대거나 물을 뿌린 뒤 부채나 선풍기로 식혀 체온을 최대한 빨리 낮춰야 한다. 의식이 없는 환자에게 억지로 물을 먹이는 것은 기도로 넘어갈 위험이 있어 피해야 한다.

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◇갈증 느끼기 전 수분 섭취…이른 아침·저녁 시간 운동

온열질환은 무엇보다 예방이 중요하다. 가장 기본은 충분한 수분 섭취다. 갈증을 느끼기 전부터 물을 자주 마시는 습관이 필요하며, 땀을 많이 흘릴 때는 전해질 보충도 도움이 된다. 다만 카페인이 많은 음료나 술은 탈수를 악화시킬 수 있어 주의해야 한다. 또한 만성콩팥병 환자는 과도한 수분 섭취가 오히려 신장에 부담을 줄 수 있어 주의해야 한다.

일반적인 성인은 하루 1.5~2ℓ정도의 물(국물, 과일 등 제외)을 마시는 것이 권장되며, 폭염이 지속되거나 야외활동이 많은 경우엔 500㎖~1ℓ 정도 더 마시면 좋다.

한낮 오후 시간대에는 장시간 야외활동을 가급적 피해야 한다. 부득이하게 외출해야 한다면 챙이 넓은 모자와 양산을 사용하고 통풍이 잘 되는 밝은색 옷을 입는 것이 도움이 된다. 야외 근무자는 작업과 휴식을 반복하고 그늘에서 충분히 쉬어야 한다.

실내에서도 안심할 수는 없다. 창문을 닫은 차량 안이나 냉방이 되지 않는 공간은 단시간에 온도가 급격히 상승한다. 특히 어린이나 노약자를 차량 안에 혼자 두는 일은 절대 금물이다.

고령자는 갈증을 잘 느끼지 못하고 체온 조절 능력이 떨어져 온열질환 위험이 높다. 심장질환이나 당뇨병, 고혈압 등 만성질환자는 복용 중인 약물이 탈수를 악화시키거나 땀 분비에 영향을 줄 수도 있어 더욱 세심한 관리가 필요하다.

가톨릭대 인천성모병원 가정의학과 황선욱 교수는 "폭염주의보나 경보가 발효됐는지 미리 확인해 야외 활동을 조정하고 가능한 시원한 곳에서 지내는 것이 좋다"며 "운동은 가능하면 이른 아침이나 해가 진 뒤에 실시하고, 운동 중간중간 충분한 수분을 보충하는 게 권장된다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com