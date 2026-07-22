"눈 건조한데 눈물 더 난다?" 여름철 안구건조증·결막염 악순환 주의

안구건조증 검사를 위해 국소마취제 점안액을 환자에게 넣는 모습.

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[스포츠조선 장종호 기자] 무더운 여름철에는 에어컨 사용이 늘고 스마트폰과 컴퓨터를 오래 사용하는 시간이 길어지면서 안구건조증과 결막염 환자가 증가한다. 냉방으로 실내 습도가 낮아지고 눈 깜박임 횟수가 줄어들면 눈물막이 쉽게 불안정해져 눈 표면이 손상되기 쉽기 때문이다. 여기에 높은 기온과 습도로 세균과 바이러스 활동이 활발해지고, 물놀이와 야외활동이 많아지면서 감염성 결막염 발생도 증가한다. 전문가들은 여름철 눈의 충혈이나 가려움, 이물감을 단순 피로나 더위 때문이라고 방치하지 말고 원인을 정확히 확인해야 한다고 강조한다.

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◇"눈이 빨갛다"…단순 증상 아닌 질환의 신호

결막은 눈의 흰자위와 눈꺼풀 안쪽을 덮고 있는 얇은 점막으로 외부 자극과 세균으로부터 눈을 보호하는 역할을 한다. 이 결막에 염증이 생긴 상태를 결막염이라고 한다.

결막염은 세균이나 바이러스 감염으로 발생하는 감염성 결막염과 꽃가루, 미세먼지, 자외선 등 외부 자극이나 알레르기 반응으로 발생하는 비감염성 결막염으로 나뉜다.

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여름철에는 높은 기온과 습도로 감염성 결막염이 증가하는 것은 물론, 에어컨으로 건조해진 실내 환경과 강한 자외선도 눈을 자극해 증상을 악화시킬 수 있다.

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인제대학교 일산백병원 안과 이도형 교수는 "결막염은 단순히 눈이 충혈되는 증상이 아니라 원인에 따라 치료법이 달라지는 질환"이라며 "정확한 진단을 통해 원인을 확인하는 것이 가장 중요하다"고 말했다.

◇눈 자꾸 비비면 각막 손상·2차 감염 위험

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눈이 가렵다고 손으로 비비는 습관은 증상을 더욱 악화시키는 대표적인 행동이다. 눈을 비비면 각막 상피가 손상될 수 있으며 손에 묻어 있던 세균이 눈으로 옮겨가 2차 감염을 일으킬 위험도 높아진다.

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특히 감염성 결막염은 접촉으로 쉽게 전파되므로 수건이나 베개, 손잡이 등 공용 물건 사용에도 주의해야 한다.

결막염 자체로 실명에 이르는 경우는 드물지만 염증이 각막까지 번지면 각막염이나 각막궤양이 발생할 수 있다. 심한 경우 각막이 뚫리는 각막 천공으로 진행할 수 있으며, 치료 후에도 각막혼탁이 남아 시력이 회복되지 않을 수 있다.

이도형 교수는 "결막은 눈의 가장 바깥쪽 보호막이기 때문에 염증을 방치하면 각막까지 영향을 줄 수 있다"고 설명했다.

◇눈이 건조한데 눈물이 더 난다? '반사성 눈물' 때문

최근에는 안구건조증과 결막염이 서로 영향을 주고받는 질환이라는 점도 주목받고 있다.

안구건조증은 단순히 눈물이 부족한 상태가 아니라 눈물층의 균형이 무너져 염증이 생기는 눈 표면 질환이다.

눈물은 지방층, 수성층, 점액층으로 이루어져 있는데, 이 균형이 깨지면 눈물이 쉽게 증발하면서 눈 표면이 손상된다.

문제는 결막염이 생기면 점막 기능이 떨어져 눈물이 제대로 유지되지 못하고, 이로 인해 안구건조증이 심해진다는 점이다. 반대로 건조해진 눈은 마찰과 자극이 증가해 다시 결막염을 악화시키는 악순환이 반복된다.

이도형 교수는 "눈이 건조한데도 눈물이 계속 흐르는 경우가 있다"며 "이는 눈이 자극을 받아 일시적으로 많이 분비되는 반사성 눈물로, 평소 눈을 보호하는 기본 눈물과 성분이 달라 보호 기능은 충분하지 않다"고 말했다. 이어 "눈물이 많이 난다고 해서 안구건조증이 아닌 것은 아니다"라고 덧붙였다.

◇인공눈물, 많이 넣는다고 좋은 것 아냐

안구건조증이 생기면 인공눈물을 자주 사용하는 경우가 많지만 과도한 사용은 오히려 눈 건강에 도움이 되지 않을 수 있다.

특히 방부제가 포함된 인공눈물을 반복적으로 사용하면 각막 세포에 손상을 줄 수 있으며, 지나치게 자주 사용하면 눈물 속 유익한 성분까지 씻겨 나갈 수 있다.

또한 식염수를 인공눈물 대신 사용하는 것도 피해야 한다. 식염수에는 눈물에 포함된 점액과 영양 성분이 없어 오히려 눈을 더 건조하게 만들 수 있다.

이도형 교수는 "일반적으로 하루 4회 정도 사용하는 것이 적절하며, 자주 사용해야 한다면 무방부제 인공눈물을 사용하는 것이 좋다"고 조언했다.

◇여름철 눈 건강, 생활습관 가장 중요

전문가들은 안구건조증과 결막염을 각각 따로 관리하기보다 눈물층과 눈 표면을 함께 관리해야 한다고 강조한다.

여름철 눈 건강을 위해서는 ▲눈을 손으로 비비지 않기 ▲손 씻기 등 개인위생 철저히 하기 ▲수건 등 공용 물품 함께 사용하지 않기 ▲냉방기 바람을 눈에 직접 쐬지 않기 ▲스마트폰·컴퓨터 사용 중 자주 눈을 깜박이고 휴식하기 ▲인공눈물은 적절한 용법으로 사용하기 등의 생활습관을 실천하는 게 필요하다.

이도형 교수는 "충혈과 이물감, 통증이 반복된다면 단순한 피로나 일시적인 증상으로 넘기지 말고 안과 진료를 받아 정확한 원인을 확인해야 한다"며 "눈물층과 눈 표면을 함께 관리하는 것이 여름철 눈 건강을 지키는 가장 중요한 방법"이라고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com