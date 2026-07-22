비행 중 조종사 3명 모두 식중독…뭘 먹었길래?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국항공(British Airways) 소속 조종사 3명이 식중독 증세를 보인 채 장거리 비행에 나선 것으로 드러나 논란이 일고 있다.

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이 가운데 부조종사 1명은 조종을 할 수 없을 정도로 상태가 악화됐던 것으로 밝혀졌다.

21일(현지시각) 더 선 등 외신들에 따르면 인도 남부 하이데라바드에서 영국 런던 히스로 공항으로 향하던 영국항공 보잉 777편에서 조종사 식중독 사고가 발생했다.

비행 도중 약 3만 피트 상공에서 부조종사(First Officer)가 심한 식중독 증세로 쓰러져, 기내에서 산소 공급을 받으며 응급조치를 받은 것으로 알려졌다. 나머지 두 명의 조종사는 비행을 계속 이어가 무사히 히스로 공항에 착륙했지만, 착륙 이후에는 이들 역시 식중독 증상이 더욱 심해진 것으로 전해졌다.

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영국항공은 승객 안전에는 영향이 없었으며 비행은 안전하게 운항됐다고 밝혔다.

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영국 조종사노조(BALPA) 측은 이번 사고에 강한 불만을 나타냈다. 노조 내부에서는 조종사들이 묵었던 하이데라바드의 숙소에 대해 위생 문제를 지적하는 불만이 이전에도 수십 건 접수됐다고 주장했다.

조종사들은 현지 호텔 라운지에서 함께 아침 식사를 했으며, 외부 업체가 공급한 생수도 함께 마신 것으로 조사됐다.

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의료진은 정확한 식중독 원인을 확인하기 위해 검체를 채취해 분석을 진행하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com