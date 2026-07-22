신한라이프, '서울국제어린이영화제' 후원…미래 세대 문화예술 경험 지원

신한라이프가 오는 9월 열리는 '제14회 서울국제어린이영화제'에 후원금 2000만원을 전달했다.

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서울시, 은평구청, 서울시교육청 등이 후원하는 서울국제어린이영화제는 국제 교류전을 비롯해 어린이 감독이 직접 제작한 영화를 어린이 심사위원이 심사하는 등 다채로운 콘텐츠를 선보이고 있다.

올해 대회는 오는 9월 10~15일 서울시 은평구 일대에서 열리며 행사 기간 동안 국내외 어린이들의 작품 상영 뿐만 아니라 감독과의 대화, 야외 상영회, 라이브 더빙, 시니어·키즈 도슨트 등 가족이 함께 참여할 수 있는 다양한 부대행사가 진행될 예정이다.

신한라이프는 공공기관과 협력으로 지역사회 발전을 지원하고자 작년에 이어 올해도 어린이영화제를 후원한다고 설명했다. 전달된 후원금은 지역 아동·청소년의 영화제 관람 기회를 확대하고 행사 준비와 운영 등에 활용된다.

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신한라이프 관계자는 "앞으로도 미래 세대가 다양한 문화예술을 경험하며 건강하게 성장할 수 있도록 지역사회와 협력을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com