'ESG 위원회' 신설하고 온실가스 관리 범위 '종속법인'까지 확대…무신사 지속가능경영 고도화 '속도'

◇'2026 무신사 임팩트 리포트' 표지. 사진제공=무신사

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무신사가 이사회 산하 'ESG 위원회'를 신설했다.

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무신사는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 전략 및 실행력을 한층 강화하기 위해 지난 4월 이사회를 통해 ESG 위원회를 출범하고, 5월 위원회 운영 규정을 제정했다. 이사회 구성원 5인으로 구성된 ESG 위원회는 무신사의 중대 리스크 관리, 기후변화 대응 등 환경 경영, 안전보건, 공급망 및 동반성장 등 주요 ESG 정책과 현황을 심의·승인하는 역할을 수행한다. 이를 통해 무신사는 책임 있는 경영과 투명한 지배구조(Governance) 체계를 강화했다.

또한 무신사는 '2026 무신사 임팩트 리포트'도 공개했다.

'2026 무신사 임팩트 리포트'는 난 한 해 동안의 성과와 지속가능경영 비전을 담은 보고서로, 2023년 첫 발간 이후 4회째를 맞았다. 이번 리포트는 환경(E) 분야에서는 기후변화 대응과 지속가능한 자원 활용 및 건물 운영, 온실가스 관리·친환경 포장재·리커머스 등 친환경 커뮤니케이션 성과를 수록했으며, 사회(S) 분야에서는 파트너 브랜드 동반성장 지원과 고객 안전 거래 인프라, 지역사회 기여 및 구성원의 인권·인재·복지 관리 내용을 담았다. 지배구조(G) 분야에는 이사회 운영 및 전사 리스크 관리, 윤리·준법경영 체계, 정보보안 및 세무 관리 강화 성과를 명시했다.

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특히 온실가스 배출량 관리 범위를 자회사 등 종속법인 전체로 대폭 확대한 점이 지난해와 차별화되는 점이다. 무신사 재팬과 무신사 로지스틱스 등 주요 종속법인을 모두 포함하는 '팀 무신사' 차원의 온실가스 인벤토리(Scope 1, 2)를 최초로 구축해 온실가스 배출량을 공시했다.

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아울러 한국경영인증원(KMR)의 독립적인 제3자 검증을 완료해 보고서의 공신력을 한층 높였다. 이에 더해 주요 사업장의 기후변화 물리적 리스크를 진단했으며, 환경·사회적 영향과 재무적 영향을 종합 분석하는 '이중 중대성 평가(Double Materiality)'를 도입해 ▲동반성장 ▲지역사회 ▲자원순환 및 폐기물 ▲기후변화/에너지 ▲공급망 관리 등 5대 핵심 이슈를 도출하고 관리 기반을 다졌다.

한편 무신사는 소상공인시장진흥공단과 한국중소벤처기업유통원이 주관하는 '2026년 소공인 판로개척지원사업'의 민간협업형(Track1) 협업 기관으로 선정돼, 패션 및 뷰티 분야 소공인의 판로 확대와 브랜드 성장을 위한 지원에도 나선다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com