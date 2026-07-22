"젊은 유방암 환자, 고령 환자 대비 국소 재발 위험 4배 이상 높아"

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[스포츠조선 장종호 기자] 40세 이하 젊은 유방암 환자는 고령 환자에 비해 암의 성질이 더 공격적이지만, 실제 원격 전이나 전체적인 생존율은 비슷하다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 전신 전이보다는 국소 재발을 주의해야 한다고 강조했다.

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이대목동병원(병원장 김한수) 외과 이장희 교수 연구팀은 '조기 유방암을 앓는 젊은 환자들의 병리학적 특성 및 예후: 고령 환자와의 비교 분석(Pathological characteristics and prognosis of very young patients with early breast cancer: a comparative analysis with older patients)' 연구 결과를 국제학술지인 'Acta Oncologica'에 최근 발표했다.

해당 연구는 지난 2003년 6월부터 2019년 12월까지 각각 다른 2개의 대학병원에서 치료받은 40세 이하 유방암 환자 288명과 55세 이상 환자 830명을 대상으로 병리적 특성과 예후를 비교 분석한 것으로, 일반적으로 젊은 유방암 환자는 생물학적으로 공격적인 특성을 보여 예후가 나쁠 것으로 알려져 왔으나, 연구 결과는 다소 차이를 보였다.

연구팀의 분석 결과, 젊은 환자군은 고령 환자군에 비해 세포의 성질이 더 사납고 공격적인(고등급) 종양의 비율이 더 높게 나타났다. 그러나 전체적인 재발 없는 생존율(RFS)과 원격 재발 없는 생존율(DRFS)은 두 그룹 간 유의미한 차이가 없는 것으로 확인됐다.

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하지만 국소 재발 위험(LRRFS)은 젊은 환자군에서 더 높게 나타났다. 특히 호르몬 수용체 양성/HER2 음성 유방암 환자군에서 젊은 나이가 국소 재발의 독립적인 위험 인자로 확인됐으며, 이 경우 고령 환자 대비 국소 재발 위험이 4배 이상 높았다.

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이대목동병원 외과 이장희 교수는 "젊은 유방암 환자는 공격적인 성질의 종양 비율이 높아 생물학적으로 더 공격적인 특성을 보이지만, 원격 재발이나 전체 생존율에서 반드시 고령 환자보다 나쁜 예후를 보이는 것은 아니다"라며 "다만 국소 재발 가능성이 더 높은 만큼, 젊은 환자에게는 보다 정밀한 국소 치료 전략과 철저한 추적 관찰이 필요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com