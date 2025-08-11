스포츠조선

女 피겨 신지아, '시니어 데뷔전' 챌린저 대회서 동메달 획득

기사입력 2025-08-11 13:02


자료사진. EPA 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]피겨 스케이팅 여자 싱글 신지아(17·세화여고)가 시니어 데뷔전에서 동메달을 목에 걸었다.

신지아는 11일(이하 한국시각) 미국 매사추세츠주 노우드에서 열린 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 챌린저 시리즈 CS 크랜베리컵 인터내셔널 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 64.57점, 예술점수(PCS) 57.28점, 감점 4점을 더해 총점 117.85점을 받았다. 전날 쇼트 프로그램 점수(62.12점)를 합쳐 최종 총점 179.97점을 기록했다. 신지아는 이사보 레비토(207.61점·미국), 소피아 사모델키나(203.15점·카자흐스탄)에 이어 3위에 올랐다.

신지아는 본격적인 그랑프리 무대에 앞서 한 단계 낮은 수준 대회인 챌린저 시리즈를 시니어 첫 무대로 선택했다. 그는 시니어 데뷔 시즌 프리 스케이팅 프로그램으로 아람 하차투리안의 발레 모음곡 '스파르타쿠스'를 골랐다.

신지아는 첫 점프 과제 더블 악셀을 무난하게 뛰었으나 이어진 트리플 루프에서 엉덩방아를 찧었다. 수행점수(GOE) 2.45점 깎였다. 트리플 살코와 트리플 플립-더블 토루프-더블 루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 소화했다. 플라잉 카멜 스핀, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨 4로 처리하며 안정감을 되찾는 듯했다. 그러나 가산점 10％가 붙는 후반부 첫 점프 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션에서 후행 점프 착지가 흔들리며 다시 넘어졌다. 트리플 플립-더블 악셀 시퀀스에 성공했지만, 트리플 러츠 단독 점프에서 엉덩방아를 찧고 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정을 받아 GOE가 크게 깎였다. 신지아는 코레오시퀀스에 이어 스텝 시퀀스(레벨 3), 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨 4)으로 연기를 마무리했다. 경기 뒤 실망한 표정을 숨기지 못했다.

함께 출전한 김민채(경기일반)는 총점 140.95점으로 9위에 그쳤다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

