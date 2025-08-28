제자 삽 폭행 충격 만행→퇴출 '사필귀정', 씨름계 신속 결단 배경은

|
[스포츠조선 박상경 기자] 제자를 삽으로 폭행하는 충격적 사건을 일으킨 지도자에 대해 최고 수위 징계인 제명 처분이 내려졌다.
지난 18일 취임한 김대현 문화체육관광부 제2차관은 첫 행보로 스포츠윤리센터 방문을 택했다. 이재명 정부의 첫 체육정책 담당 수장인 김 차관의 취임 후 첫 행보가 스포츠윤리센터 방문이라는 점이 의미심장하다. 김 차관은 박근혜 정부 시절인 2014년 '스포츠 4대악(조직 사유화, 승부조작, 폭력-성폭력, 입시비리)' 신고센터 설립 당시 문체부 체육정책과장으로서 체육 비리자에 대한 무관용 원칙, 체육단체 재정의 투명화 등 체육계 비리 근절을 위한 제도화를 강력하게 추진한 바 있다. 김 차관은 "최근 발생한 체육계 아동 폭력 사태에 대해 깊은 유감을 표하며, 폭력 및 아동학대 등 중대한 인권침해 행위에 대해서는 무관용, 일벌백계의 원칙으로 대응할 것"을 강조했다. 또 "폭력 및 아동학대 가해자는 체육계에 다시 발붙이지 못하도록 스포츠윤리센터가 적극적으로 역할을 수행해달라"고 당부한 바 있다.
지난 1일부터 개정된 국민체육진흥법에 따르면, 스포츠윤리센터가 가해자가 속한 체육단체에 경-중징계를 구분해 요구하고, 현저히 가벼운 처분에 대해 재징계를 요구할 수 있는 권한이 생겼다. 정당한 사유 없이 조치 요구 등을 이행하지 않은 체육단체에는 국고보조금 지원을 제한하고, 피해자가 윤리센터의 조사 결과에 이의를 신청할 수 있는 제도도 마련됐다. 피해자 보호 및 권리 구제에 초점이 맞춰진 이 개정법을 스포츠윤리센터가 적극 활용하고, 나아가 체육계 불공정을 바로 잡겠다는 게 김 차관 발언의 요지였다. 사건이 외부에 알려진 지 2주 만에 A코치에게 제명 결정이 내려진 배경으로 분석된다.
