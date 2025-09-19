2025 IFSC 서울 스포츠클라이밍&파라클라이밍 세계선수권대회 개최..…

|
[스포츠조선 이현석 기자]2025 IFSC 서울 스포츠클라이밍&파라클라이밍 세계선수권대회가 오는 20일부터 28일까지 서울 올림픽공원 한얼광장과 KSPO DOME에서 개최된다.
파라클라이밍 예선 경기는 9월 20일(토)과 21일(일) 올림픽공원 한얼광장에서 진행되며, 누구나 무료로 관람할 수 있다. 결선 경기는 24일부터 25일까지 KSPO DOME에서 열리며, 유료 관람으로 진행된다. 관람권은 11,000원이며 'NOL 인터파크'에서 구매할 수 있다.
한편, 이번 대회는 2025 IFSC 서울 스포츠클라이밍 세계선수권대회와 함께 열려 국내외 클라이밍 팬들에게 다채로운 볼거리를 제공한다. 대한민국 선수들의 예선전은 21일(일), 오전 9시부터 시작되며 윤상근(남자 RP2 리드, 오전 9시~오전 11시), 연동기(남자 AU3 리드, 오전 10시~오전 12시45분), 조해성(남자 AL2 리드, 오전 11시~오후 2시30분) 선수가 출전한다. 경기 결과는 IFSC 대회 공식 사이트에서 확인할 수 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com