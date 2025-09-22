2025년 서울 IPC 정기총회 및 컨퍼런스…22일부터 27일까지 6일간…

|
○…대한장애인체육회와 서울특별시가 27일까지 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '2025 서울 IPC 정기총회 및 컨퍼런스'를 개최한다. 총회는 22일~23일 집행위원회를 시작으로, 24일과 25일에는 국제장애인스포츠의 주요 현안을 논의하는 컨퍼런스가 개최된다. 26~27일에는 정기총회 본회의가 열리며, 27일에는 차기 IPC 위원장 선거가 진행된다. 이번 IPC 위원장 선거는 대한민국 배동현 BDH재단 이사장이 대한민국 최초로 위원장직에 출마했다.
○…2025년 광주 세계장애인양궁선수권이 28일까지 광주국제양궁장과 5·18민주광장에서 진행된다. 세계장애인양궁선수권대회의 국내 개최는 2007년 청주대회 이후 18년 만이다. 이번 대회에는 전 세계 47개국에서 443명의 선수단이 참가한다. 리커브, 컴파운드, 중증장애(W1), 시각장애(VI) 등 4개 부문에서 17개 금메달을 놓고 경쟁을 펼친다. 예선과 본선은 광주국제양궁장에서 열린다. 결승전은 27일과 28일 5·18민주광장 특설경기장에서 치러진다.