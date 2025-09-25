세계 평화 완결, '한반도 평화올림픽'으로부터

|
[스포츠조선 노주환 기자]2036년 하계올림픽의 대한민국 유치를 염원하며 '한반도 평화올림픽' 성명 캠페인이 25일 서울 올림픽공원 평화의 광장에서 열렸다. 이번 행사는 체육계 중심으로서 체육학계, 체육법인 및 체육시민단체, 체육종목단체 등 7개 단체(한국체육학회, 한국체육정책학회, 한국스포츠산업경영학회, 한국스포츠사회학회, 국제족구연맹, 한국체육인회, 체육시민연대, K-스포츠커뮤니티)가 참여했다. 이번 공동 성명 캠페인을 시작으로 세계평화의 완결로서 평화로운 지구마을과 상생의 미래를 향하는 강력한 메시지를 전달한다.
IOC(국제올림픽위원회)도 최근 '평화와 통합을 위한 스포츠 외교'의 중요성을 거듭 강조하고 있으며, 한반도 평화올림픽 유치에 대해 긍정적이고 우호적인 메시지를 전할 가능성이 높다는 시각도 있다. 성명 캠페인에 참여한 한 시민은 "비록 우리는 다른 체제에서 살고 있지만, 같은 민족으로서 하나 되어 1988년 서울올림픽, 2018년 평창동계올림픽에 이어 2036년 한반도 평화하계올림픽을 개최한다면 역사적, 세계적으로 이 보다 더 감동적인 순간은 없을 것"이라고 했다. 체육계는 "이번 성명 캠페인 행사를 전 국민적 공감대로 확대하고, 국제사회에 한반도올림픽의 당위성과 평화의 상징성을 알리는 중요한 계기가 될 것이다. 앞으로 남북 협력을 중심으로 한 종목별, 지역별 국제스포츠대회 유치 및 교류 협력 활동으로서 캠페인 및 실천을 적극 이어 나갈 것"이라고 했다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com