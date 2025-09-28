[코리아오픈] '충격' 세계1위 안세영, 숙적 야마구치에 발목 잡혔다…결승서 0-2 완패, 연속 우승 실패

최종수정 2025-09-28 14:11

[코리아오픈] '충격' 세계1위 안세영, 숙적 야마구치에 발목 잡혔다…결…



[수원=스포츠조선 최만식 기자] '셔틀콕 여제' 안세영(23·삼성생명)이 코리아오픈 정상 탈환에 실패했다.

세계랭킹 1위 안세영은 28일 수원실내체육관에서 벌어진 ' '2025 수원 빅터코리아오픈(슈퍼500)' 여자단식 결승 야마구치 아카네(세계 4위)와의 경기서 게임스코어 0대2(18-21, 13-21)로 완패했다.

이로써 안세영의 국제대회 연속 우승 도전도 무산됐고, 2023년 이후 2년 만의 정상 탈환도 물거품이 됐다.

안세영은 올해 자신이 출전한 11개 국제대회에서 4번째 쓴맛을 보기도 했다.

1게임부터 불길한 기운이 감돌았다. 안세영이 연속 득점을 2-0 리드를 잡으며 체육관을 가득 메운 5000여 홈 팬들을 즐겁게 한 것도 잠시, 야마구치의 반격이 매서웠다.

야마구치는 안세영의 허를 찌르는 짧은 드롭샷과 푸시 등을 앞세운 네트 플레이로 4연속 득점에 성공하며 순식간에 역전했다. 이후 안세영은 계속 끌려갔다.

7-11로 뒤진 채 인터벌에 들어간 안세영은 잠깐 휴식을 가졌지만 9-15까지 벌어지는 등 좀처럼 추격을 하지 못했다. 1게임 막판 뒷심을 앞세워 17-17까지 맹추격에 성공하는 듯 했지만 야마구치의 강약 조절 플레이 컨디션이 더 좋았던 데다, 안세영의 실책도 이어지며 기선을 빼앗겼다.

2게임에서 안세영 특유의 체력을 앞세운 뒷심을 기대했지만 이마저도 희망이었다. 1게임 제압에 성공한 야마구치의 기세가 당황한 안세영을 압도했기 때문이다.

초반부터 열세를 면치 못한 안세영은 한 번도 역전에 성공하지 못한 채 힘든 경기를 했고, 결국 완연한 패배를 받아들여야 했다.
수원=최만식 기자 cms@sportschosun.com

