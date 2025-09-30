'장애X비장애 '퍼펙트'사격 국대의 탄생!" '데플림픽銀' 청각장애 김우림,10m 공기소총 당당 2위로 태극마크! 패럴림픽金 정진완 회장"자랑스럽다.우리모두에게 꿈과 희망 줬다"

최종수정 2025-09-30 19:34

'장애X비장애 '퍼펙트'사격 국대의 탄생!" '데플림픽銀' 청각장애 김우…
사진제공=대한장애인체육회

'장애X비장애 '퍼펙트'사격 국대의 탄생!" '데플림픽銀' 청각장애 김우…
사진제공=대한장애인체육회

[스포츠조선 전영지 기자]'데플림픽 은메달리스트' 김우림(보은군청)이 마침내 간절히 꿈꿔온 비장애 국가대표로 발탁됐다.

김우림은 대한사격연맹이 30일 홈페이지에 공개한 2026년 대한사격연맹 국가대표 명단에 당당히 이름을 올렸다.

2021년 브라질 카시아스두술에서 열린 데플림픽에 첫 출전해 깜짝 은메달을 목에 건 김우림은 올 시즌 비장애 사격계의 최대 이슈였다. 선천적 청각장애인 김우림은 '페이커' 이상혁을 를 빼닮은 외모에 어린 나이에도 어떤 상황에서도 흔들림 없는 평정심을 지닌 '백발백중' 명사수다. 지난 5월 11일 대구광역시장배 전국사격대회 10ｍ 공기소총 남자 일반부 본선에서 635.2점의 한국신기록을 세우며 뜨거운 화제가 됐다. 그리고 4개월여 만이 이날 대한사격연맹이 발표한 내년 국가대표 남자 26명, 여자 24명 중 남자 10ｍ 공기소총 부문에서 랭킹 2위로 태극마크를 달았다. 김우림은 11월13일 도쿄데플림픽을 준비중이다. 내년에는 세계 무대에서 비장애인 선수들과 경쟁하게 됐다.

김우림은 비장애 사격 국가대표 발표 직후 대한장애인체육회를 통해 "비장애 국가대표가 된 것이 많이 신기하게 느껴지고 있습니다. 오랜 학생선수 생활, 실업선수 생활하면서 일반국가대표가 된다는 것이 얼마나 어려운지, 그걸 너무나도 잘알고 있었죠. 그래서 더욱 신기하게 느껴지는 것 같아요"라면서 "이번 기회에 잡은 국가대표. 계속해서 국가대표가 될 수 있도록 열심히 해보려고 합니다"라는 담담한 소감을 전했다.

'2000년 시드니패럴림픽 사격 금메달 레전드' 정진완 대한장애인체육회장은 "정말 자랑스럽다. 김우림 선수가 비장애 사격 태극마크를 통해 우리 모두에게 '노력하면 할 수 있다'는 꿈과 희망을 줬다"면서 "더 많은 장애인선수들이 김우림 선수처럼 계속 끝까지 도전하길, 사격이 장애, 비장애인 모두가 함께 할 수 있는 스포츠로 자리잡길 바란다"고 말했다. 이어 "11월 도쿄데플림픽에 김우림 선수와 함께 출전하는 테니스 이덕희 선수도 장애, 비장애 대회를 넘나들며 성적을 내는 선수다. 스웨덴 등 외국에도 장애·비장애 사격 국가대표를 겸하는 사례가 종종 있다. 김우림 같은 선수들이 더 많이 나오길 바란다"면서 "'불가능이 없다'는 스포츠 정신을 몸소 증명하는 우리 선수들에게 진심으로 감사하다"는 마음을 전했다. 자랑스러운 '사격 후배' 김우림을 향한 응원 메시지도 잊지 않았다. "더 열심히 노력해서 내년 아이치·나고야아시안게임은 물론 LA올림픽에도 출전할 수 있길. 우선 올해 도쿄데플림픽에서 꼭 금메달을 딸 수 있길 응원한다."

박정상 대한사격연맹 사무처장은 "김우림 선수의 사격국가대표 선발은 장애, 비장애의 경계를 넘어 순수한 실력과 노력이 빚어낸 결과"라면서 "김우림 선수의 집중력과 끊임없는 노력은 모든 선수들에게 귀감이 된다. 대한사격연맹은 앞으로도 장애와 비장애의 구분 없이 실력 있는 모든 선수가 꿈을 펼칠 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다. "11월13일 도쿄데플림픽에도 국가대표로 참가하는 김우림 선수를 열심히 응원해주시기 바란다"는 당부도 잊지 않았다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'65세' 진성, 혈액암+심장 판막증 투병 끝에 "건망증 심해, 치매 의심"(손트라)

2.

'65세' 진성, 안타까운 소식 전했다 "혈액암·심장 판막증 투병...약물 후유증에 치매 의심"

3.

탁재훈, ♥김용림과 '28살 나이차' 극복 못했다더니...문신에 남은 미련 "님이♡"

4.

이영자, 故 전유성 유골함 끌어 안고 오열…"아빠는 영웅" 딸 울린 한마디

5.

"제발 악플 그만" 곽민선, 7살 연하 ♥송민규와 결혼 발표에 간곡한 부탁

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 없으니까 완전 망했죠?' 포스테코글루 5경기 만에 경질설 폭주..."토트넘에서랑 똑같다, 고집 그 자체"

2.

사라졌던 108타점 4번타자 복귀하자 2루수 골든글러브 후보가 사라지다. 어제 3루수 구본혁 오늘은 2루수로 출전[잠실 현장]

3.

"이것이 한국산 월클 골잡이와 괴물의 클라스" SON&KIM, 톱리그 이주의 팀에 나란히 선정

4.

"상황 지켜보겠다" 오승환 홈팬들 앞 마지막 등판 이뤄질까?…'특별 엔트리' 등록 → 84일만의 1군 복귀 [대구포커스]

5.

'조규성의 그늘에 가려졌지만, 최고는 이한범이다' 韓 국대 센터백 향한 덴마크 전문가의 극찬

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 없으니까 완전 망했죠?' 포스테코글루 5경기 만에 경질설 폭주..."토트넘에서랑 똑같다, 고집 그 자체"

2.

사라졌던 108타점 4번타자 복귀하자 2루수 골든글러브 후보가 사라지다. 어제 3루수 구본혁 오늘은 2루수로 출전[잠실 현장]

3.

"이것이 한국산 월클 골잡이와 괴물의 클라스" SON&KIM, 톱리그 이주의 팀에 나란히 선정

4.

"상황 지켜보겠다" 오승환 홈팬들 앞 마지막 등판 이뤄질까?…'특별 엔트리' 등록 → 84일만의 1군 복귀 [대구포커스]

5.

'조규성의 그늘에 가려졌지만, 최고는 이한범이다' 韓 국대 센터백 향한 덴마크 전문가의 극찬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.