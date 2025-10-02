푸마, 2025 서울레이스 현장에서 러너들을 위한 '런 푸마 라운지' 운영

기사입력 2025-10-02 13:01


푸마, 2025 서울레이스 현장에서 러너들을 위한 '런 푸마 라운지' 운…
사진제공=푸마

글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)가 서울 도심 속에서 열리는 '서울레이스' 시작을 기념해 오는 11일과 12일 이틀간 청계광장에서 브랜드 체험존 '런 푸마 라운지(RUN PUMA LOUNGE)'를 운영하며 러너들과의 교감 확대에 나선다.

푸마는 올해부터 국내 대표 도심 속 하프마라톤 대회인 '서울달리기(SEOUL RACE, 이하 서울레이스)'의 공식 용품 후원사로 활동을 시작한다. 그 첫걸음으로 러너의 시각에서 러너들이 원하는 경험에 집중한 '런 푸마 라운지'를 운영, 다양한 프로그램과 이벤트를 통해 러닝 여정을 응원할 예정이다.

대회 전날인 11일에는 레이스 참여에 앞서 기대감과 완주 목표를 공유할 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다. 참가자들은 자신의 레이스 목표를 적어 푸마 캣 로고를 함께 완성하는 위시월에 참여하거나, 나만의 DIY 레이스 기록을 만들 수 있는 스탬프 존, 전문가와 함께 하는 스포츠 테이핑 체험 등을 경험할 수 있다. 또한 푸마의 러닝 기술력이 집약된 다양한 러닝화 프랜차이즈를 직접 신어볼 수 있는 트라이얼 존도 마련된다. 이날 5K 러닝을 인증한 참가자에게는 5만 원 상당의 특별한 푸마 선물이 제공돼 많은 참여와 관심이 예상된다.

12일 대회 당일에는 완주의 성취를 더욱 특별하게 기념할 수 있는 프로그램이 이어진다. 참가자들은 스탬프 존에서 자신의 레이스 기록증을 기반으로 특별한 포스터를 제작할 수 있고, 완주자에게는 메달 각인 서비스가 제공돼 완주 경험을 더욱 성취감 있게 만들어 줄 예정이다. 또한 러닝과 완주의 순간을 오래 기억하고 간직할 수 있도록 레코드 포토 존이 마련돼 참가자들의 여정을 축하하고 응원하는 사진 촬영을 할 수 있다.

부스 방문객들을 위한 특별한 혜택도 준비됐다. 지정된 해시태그를 활용해 SNS 인증을 완료하면 푸마 스페셜 굿즈백과 2층 런 푸마 라운지 입장 기회가 제공된다. 선착순 증정되는 굿즈백은 뉴트리션 바, 음료, 스포츠 테이핑 용품 등 러닝에 필요한 필수품으로 구성돼 활용 가치를 높였다.


푸마, 2025 서울레이스 현장에서 러너들을 위한 '런 푸마 라운지' 운…
사진제공=푸마
푸마는 75년 이상 쌓아온 러닝 헤리티지를 기반으로 러너들에게 최상의 경험을 제안하며 함께 호흡해왔다. 이번 서울레이스에서 선보이는 '런 푸마 라운지'를 통해 성취와 즐거움이 공존하는 러닝 문화를 만들어가며, 올해 집중해 온 러닝 문화 확산의 여정에 의미 있는 마무리를 짓는다는 계획이다.

한편, 푸마는 올해 1월 서울레이스 후원 협약을 체결하며 올해부터 2027년까지 3년간 대회 공식 용품 후원사로 활동한다. 관련 시장 내에서 푸마의 러닝과 관련한 브랜드 존재감을 강화하고 러너들과의 접점을 확대하며 건강한 러닝 문화 확산을 만들어간다는 방침이다.

올해 첫 후원을 맞아 '로드 투 서울레이스(Road to Seoul Race)' 컨셉 하에서 서울레이스를 준비하는 많은 러너들과의 호흡을 이어왔다. 푸마의 러닝 코칭 프로그램인 '런푸마팸(RUN PUMA FAM)' 4기 참가자들은 지난 3개월간 전문적인 훈련 과정을 거쳐 이번 서울레이스에서 자신의 최고 기록에 도전할 예정이다.


또한 서울레이스 참가자들을 위해 지난 9월부터 '쉐이크 아웃런(Shakeout Run)' 프로그램을 운영하며 2025 도쿄 세계선수권 은메달리스트 우상혁 선수와 푸마 퍼포먼스 앰버서더 홍범석 등이 함께해 러너들에게 특별한 경험을 선사한다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수현 측, 여친과 손편지 공개 초강수 "미성년 교제 없었다...증거조작"

2.

김장훈 "200억 기부? 좀 더 한 것 같은데...몇 천억 대 벌었다" ('션과 함께')

3.

지드래곤, '화끈' 상탈 후 탄탄 복근 자랑...'37세' 안 믿기는 동안 비주얼은 '덤'

4.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

5.

예지원, '사자보이즈'도 놀랄 공항룩…"이걸 소화하네"

스포츠 많이본뉴스
1.

선수도 돌아오고 팬들도 돌아오고... SSG가 쏜 홈런 두방에, 혼돈과 환희의 잠실[잠실 현장]

2.

"온 세상이 '탈맨유'" KDB 패스를 받으면 호일룬도 홀란이 된다…'아모림 보고 있나?'

3.

'기사회생' 양키스, 웰스 8회말 결승타 이번엔 찬스 살렸다...라이벌 보스턴 누르고 WCS 1승1패

4.

와, 19세 신인의 수비 맞나...흔들림 없는 편안함, KIA 10년 미래 책임질 유격수 찾았나 [광주 현장]

5.

'흥민이 형, 나보고 또 나가래' 英 매체 '고향 복귀' 언급…'470억에 처분합니다' 팰리스도 좋은 선택지

스포츠 많이본뉴스
1.

선수도 돌아오고 팬들도 돌아오고... SSG가 쏜 홈런 두방에, 혼돈과 환희의 잠실[잠실 현장]

2.

"온 세상이 '탈맨유'" KDB 패스를 받으면 호일룬도 홀란이 된다…'아모림 보고 있나?'

3.

'기사회생' 양키스, 웰스 8회말 결승타 이번엔 찬스 살렸다...라이벌 보스턴 누르고 WCS 1승1패

4.

와, 19세 신인의 수비 맞나...흔들림 없는 편안함, KIA 10년 미래 책임질 유격수 찾았나 [광주 현장]

5.

'흥민이 형, 나보고 또 나가래' 英 매체 '고향 복귀' 언급…'470억에 처분합니다' 팰리스도 좋은 선택지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.