"양궁 여제의 귀환" 도쿄올림픽 3관왕 안산…'강심장' 슛오프 끝 202…

"양궁 여제의 귀환" 도쿄올림픽 3관왕 안산…'강심장' 슛오프 끝 2025년 월드컵 파이널 금메달

기사입력 2025-10-19 21:47


사진=세계양궁연맹 공식 홈페이지

[스포츠조선 김가을 기자]양궁 여제가 돌아왔다. 안산(광주은행)이 월드컵 파이널 무대에서 정상에 올랐다.

안산은 19일 중국 난징에서 열린 2025년 현대 양궁 월드컵 파이널 여자 리커브 결승에서 쉬신쯔(대만)를 슛오프 끝에 6대5(28-28, 29-25, 25-27, 29-25, 27-28, <8-7>)로 이겼다. 안산은 2022년 멕시코 틀락스칼라 대회 이후 3년 만에 생애 두 번째 월드컵 파이널 금메달을 목에 걸었다.

월드컵 파이널은 한 해 4차례 열리는 월드컵에서 좋은 성적을 낸 선수들이 출전하는 '왕중왕전' 성격의 대회다. 안산은 올해 2차 대회 5위, 3차 대회 2위, 4차 대회 6위를 기록하며 파이널 무대를 밟았다.

안산은 2021년 펼쳐진 도쿄올림픽에서 양궁 사상 첫 3관왕에 올랐다. 혼성 단체전 초대 챔피언에 올랐고, 여자부 개인전과 단체전도 석권했다. 하지만 이후 부침을 겪었다. 어깨 부상으로 지난해 국가대표 선발전에서는 조기에 탈락했다. 하지만 멈추지 않았다. 더 오래, 안정적으로 활을 쏠 기반을 만들었다. 웨이트트레이닝을 하면서 몸을 보강했다. 안산은 지난달 광주에서 열린 세계선수권대회에서 개인전 동메달을 딴 뒤 "그동안 몸 관리를 잘 했고, 장비 세팅 변경도 했다"고 설명했다. 돌아온 양궁 여제는 이제 내년에 열리는 아시안게임을 바라본다.

한편, 광주 세계선수권 여자 개인전 우승자인 강채영(현대모비스)은 3위 결정전에서 케이시 코폴드(미국)를 6대2(30-26, 28-24, 27-28, 30-27)로 물리치고 동메달을 챙겼다. 강채영은 2019년 모스크바 대회, 2023년 멕시코 에르모시요 대회에 이어 통산 3번째 월드컵 파이널 메달을 거머쥐었다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

