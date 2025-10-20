'2025 전국휠체어럭비리그대회' 결승전, KPC 서포터스 응원으로 성황리 종료

기사입력 2025-10-20 15:16


'2025 전국휠체어럭비리그대회' 결승전, KPC 서포터스 응원으로 성황…

○…대한장애인체육회는 18일 문경실내체육관에서 열린 '2025 전국휠체어럭비리그대회 결승전'에서 KPC 서포터스를 운영했다. KPC 서포터스는 장애인스포츠 현장에서 직접 경기를 관람·응원하고, SNS를 통해 장애인체육의 매력을 널리 알리는 역할을 맡고 있다. 첫 번째 응원 대회는 지난 18일 문경실내체육관에서 열린 결승전 2차전이었다. 충북인피니티와 충남실업팀의 열띤 경기를 관람하고 응원하며 장애인스포츠의 박진감과 감동을 직접 체험했다. 이날 현장에 참여한 박서현 서포터스(21, 여)는 "휠체어럭비 경기는 박진감이 넘치고 선수들의 투지가 느껴져 색다르고 즐거운 경험이었다"고 말했다. 충남실업팀 박지은(34)은 "선수 생활한지 13년째인데, 관중의 응원을 받은 건 처음이다. 시작할 때 떨렸지만 시간이 지날수록 힘이 됐다. 멀리까지 찾아와 주셔서 감사하다"고 말했다. 대한장애인체육회는 2회차: 제45회 전국장애인체육대회 골볼(11월 1일·부산대 체육관) 3회차: 좌식배구(11월 2일·동의대 체육관) 4회차: 2025 KWBL 휠체어농구리그 챔피언결정전 2차전(12월 2일·남양주체육문화센터)에서도 KPC 서포터스 활동을 이어갈 계획이다.

○…11월 15일부터 26일까지 일본 도쿄에서 열리는 '2025 도쿄 데플림픽'을 앞두고, 대한민국 선수단 결단식이 오는 22일 오후 2시 서울 올림픽파크텔 올림픽아홀에서 진행된다. 이번 결단식에는 선수단 174명을 비롯해 관계자 등 250여명이 참석할 예정이며, 선수단 종목별 훈련영상 상영, 단기수여, 축하공연 등 다양한 프로그램이 준비되어 있다. 결단식 종료 후에는 선수단을 대상으로 성희롱 및 성폭력 예방 교육, 도핑교육, 대회 개요 안내, 현지 정보 및 안전 유의사항 교육이 진행된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종민 "11살 연하 ♥아내, 내가 정상인지 2년 반 지켜보더라" (우아기)

2.

바다X브라이언, 28년 묵힌 썸의 진실 폭로..."날 가지고 놀았냐"

3.

신기루, '방귀 논란' 보도에 당혹..."여자 연예인 기사가 허구한 날"

4.

'27세에 입대' 로이킴 "해병대서 거지같은 일 겪었다, 어린 병장이 반말로 노래 시켜"

5.

공효진♥케빈 오, 일본 여행 포착…손잡은 뒷모습에 팬들 '심쿵'

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 두산 제 12대 사령탑, 김원형 확정! 대반전 없었다 2+1년 최대 20억원

2.

'두산 차기 감독 확정이라더니' 조성환은 왜 최종 선택 못받았나[SC분석]

3.

'부러워 미칠 지경' 韓 선수는 대주자 대기하는데, 日 투수 3인방은 PS 씹어먹는 중. 수준 차이 가늠조차 안된다

4.

[직격인터뷰] 김원형 두산 감독, 벌써 마캠 지옥훈련 예고! → "강점 희석.. 수비 약점 많아"

5.

박수 받으며 떠난 손흥민이 대단했다...부진→부진→또또 부진, 살라 리버풀 최악의 선수 등극 '4연패 원흉'

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 두산 제 12대 사령탑, 김원형 확정! 대반전 없었다 2+1년 최대 20억원

2.

'두산 차기 감독 확정이라더니' 조성환은 왜 최종 선택 못받았나[SC분석]

3.

'부러워 미칠 지경' 韓 선수는 대주자 대기하는데, 日 투수 3인방은 PS 씹어먹는 중. 수준 차이 가늠조차 안된다

4.

[직격인터뷰] 김원형 두산 감독, 벌써 마캠 지옥훈련 예고! → "강점 희석.. 수비 약점 많아"

5.

박수 받으며 떠난 손흥민이 대단했다...부진→부진→또또 부진, 살라 리버풀 최악의 선수 등극 '4연패 원흉'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.