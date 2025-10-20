'2025 전국휠체어럭비리그대회' 결승전, KPC 서포터스 응원으로 성황…

|
○…대한장애인체육회는 18일 문경실내체육관에서 열린 '2025 전국휠체어럭비리그대회 결승전'에서 KPC 서포터스를 운영했다. KPC 서포터스는 장애인스포츠 현장에서 직접 경기를 관람·응원하고, SNS를 통해 장애인체육의 매력을 널리 알리는 역할을 맡고 있다. 첫 번째 응원 대회는 지난 18일 문경실내체육관에서 열린 결승전 2차전이었다. 충북인피니티와 충남실업팀의 열띤 경기를 관람하고 응원하며 장애인스포츠의 박진감과 감동을 직접 체험했다. 이날 현장에 참여한 박서현 서포터스(21, 여)는 "휠체어럭비 경기는 박진감이 넘치고 선수들의 투지가 느껴져 색다르고 즐거운 경험이었다"고 말했다. 충남실업팀 박지은(34)은 "선수 생활한지 13년째인데, 관중의 응원을 받은 건 처음이다. 시작할 때 떨렸지만 시간이 지날수록 힘이 됐다. 멀리까지 찾아와 주셔서 감사하다"고 말했다. 대한장애인체육회는 2회차: 제45회 전국장애인체육대회 골볼(11월 1일·부산대 체육관) 3회차: 좌식배구(11월 2일·동의대 체육관) 4회차: 2025 KWBL 휠체어농구리그 챔피언결정전 2차전(12월 2일·남양주체육문화센터)에서도 KPC 서포터스 활동을 이어갈 계획이다.
○…11월 15일부터 26일까지 일본 도쿄에서 열리는 '2025 도쿄 데플림픽'을 앞두고, 대한민국 선수단 결단식이 오는 22일 오후 2시 서울 올림픽파크텔 올림픽아홀에서 진행된다. 이번 결단식에는 선수단 174명을 비롯해 관계자 등 250여명이 참석할 예정이며, 선수단 종목별 훈련영상 상영, 단기수여, 축하공연 등 다양한 프로그램이 준비되어 있다. 결단식 종료 후에는 선수단을 대상으로 성희롱 및 성폭력 예방 교육, 도핑교육, 대회 개요 안내, 현지 정보 및 안전 유의사항 교육이 진행된다.