쇼트트랙 대표팀, A코치 배제 유지…빙상연맹 "간접강제신청 재판서 승소"

[스포츠조선 이현석 기자]대한빙상경기연맹은 22일 쇼트트랙 대표팀에서 배제된 A코치의 간접강제 신청과 관련한 재판에서 승소했다고 밝혔다.
반면 A코치는 이후 법원 징계 효력정지 가처분 신청에서 인용 결정을 받아 지도자 자격을 회복했으나, 대표팀에는 복귀하지 못했다. 이에 A코치는 법원에 간접 강제 신청을 제기했다. 간접 강제는 법원 결정을 이행하지 않으면 늦어진 기간에 따라 일정 금액을 지급하도록 명령하는 것이다.
연맹은 지난 9월 A코치에 대해서는 '지난 7월 서울동부지방법원에 대표팀 복귀 취지의 간접 강제 신청을 했으나 현재 심리 중이다. 법원 판단이 나온 뒤 경기력향상위원회 등을 통해 복귀 여부를 결정할 것'이라고 밝혔었다.
연맹은 "효력정지가처분 결정의 효력은 '징계 효력을 정지한다'는 점에 한정되며 가처분 결정만으로 국가대표 지도자 자격이 자동으로 회복되는 것은 아니다"면서 "A코치가 요구한 선수촌 출입 및 시설 이용 허용, 국가대표 선수 지도 보장 등의 사항은 효력정지가처분 결정의 효력 범위에 포함되지 않는다"고 밝혔다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com